من صيدلانية بالإسماعيلية لجثة في مياه النيل بالجيزة.. قصة فتاة أثارت الجدل على السوشيال

موضوع #شهد_احمد ده حرفيًا مرعب تتخطف من قدام باب الكلية من محافظة ويلاقوا شنطتها في محافظة تانية ويلاقوا جثتها في النيل بعد كام يوم







حالة من الغموض سيطرت على السوشيال ميديا بعد واقعة اختفاء الفتاة شهد أحمد، الطالبة بالصف الثاني لكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، والتي غادرت منزل أسرتها، بمدينة الإسماعيلية، فى ظروف غامضة، منذ أمس الأول، الخميس، وتم العثور على جثمانها بنهر النيل بنطاق محافظة الجيزة.ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #شهد_احمد ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معها عدد كبير من مستخدمي "تويتر".وجاءت التعليقات كالتالى:الله يرحمك يا شهدلك أن تتخيل الموقف اللي عاشت فيهرحمها الله وألهمها اهلها الصبر والسلوان وانتقم اللهم من الفاعل وحسبنا الله ونعم الوكيل#شهد_احمدالله يرحم #شهد_احمد ويصبر أهلها لكن أرجوكم بلاش مزايدة