السيسي: تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحيادية التامة عند انتقاء العنصر البشري في جهاز الشرطة

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، حيث تابع اختبارات لجنة كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة في إطار اهتمام وحرصه البالغ على انتقاء عناصر متميزة تكون وبحق قادرة علي الوفاء بأعباء رسالة الأمن السامية، وذلك بحضور اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس ناقش خلال حضوره اختبارات كشف الهيئة عددًا من الطلبة المتقدمين في بعض القضايا والموضوعات الداخلية والخارجية، فضلًا عن بعض الشئون العامة المتعلقة بتاريخ مصر وما تشهده البلاد من نهضة تنموية في جميع المجالات.



وقد أعرب الرئيس عن سعادته لما لمسه من وعي وإدراك سليم من جانب المتقدمين الجدد من شباب مصر لما يدور من أحداث ومتغيرات تؤثر على أمن مصر القومي ولحرصهم على نيل شرف الانضمام لهيئة الشرطة للقيام بمسئولية وطنية عظيمة ومواصلة العطاء جيلًا بعد جيل.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحيادية التامة عند انتقاء العنصر البشري في جهاز الشرطة، لإعداد جيل قادر على مواجهة جميع التحديات والقيام بأداء رسالته بأفضل ما يكون الأداء، حيث تابع اختبارات لجنة كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة في إطار اهتمامه وحرصه البالغ على انتقاء عناصر متميزة تكون وبحق قادرة على الوفاء بأعباء رسالة الأمن السامية، وذلك بحضور اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.