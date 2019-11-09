نائب يطالب بالإسراع في خطوات تجديد الفكر الديني

أكد المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب، عضو لجنة العشرة التي أعدت مشروع الدستور الحالى، ضرورة الإسراع في استكمال خطوات تجديد الخطاب الدينى، وتقنين الحديث في الشأن العام، مشيرا إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء كلمته باحتفالية المولد النبوى الشريف، وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر، بعقد مؤتمر، لتصحيح المفاهيم الخاطئة بالفكر الدينى والثورة على الأفكار الجامدة والمتطرفة وتوضيح قضايا الشأن العام، تعد خطوة هامة، تعكس مدى وعى القيادة السياسية بخطورة الأفكار المتطرفة والمتاجرة بالدين والتفسيرات الخاطئة والمنحرفة لجامعات التطرف والإرهاب.





وأضاف "بسيوني"، في تصريح، "نعانى حاليا من تناول البعض للقضايا العامة عبر لقاءات أو ندوات أو وسائل إعلام، دون وعى ودراسة، وهو ما يؤدى إلى تشويه الصورة واختلاطها على المواطن، وهو الأمر الذى أعلن وزير الأوقاف عن محاولات لمواجهته، إلا أنه يتطلب سرعة تنفيذ توجيه الرئيس بتوضيح آليات وضوابط التعامل مع قضايا الشأن العام، منعًا لترويج الشائعات، مطالبا بدراسة تلك القضايا قبل الحديث عنها.





وتابع عضو مجلس النواب، كما تستغل جماعات الإرهاب والتطرف، المفاهيم الخاطئة بالفكر الدينى، لتجنيد الشباب وتشويه أفكارهم، ليصبحوا متطرفين فكريا، وبالتالي يتم استخدامهم في أعمال إرهابية في أي مكان، وهو ما يشير إلى أهمية تنقية وتصحيح تلك المفاهيم الخاطئة.





وأشاد عضو مجلس النواب، بإصرار وعزيمة الرئيس السيسى، في مواجهة ذلك الفكر المتطرف وكذلك الإرهاب الناتج عنه، مشيرا إلى ضرورة مساندة الرئيس في معركة الدفاع عن الوطن، التي تتطلب تكاتف مختلف مؤسسات الدولة وقاماتها الفكرية والعلمية والسياسية، لتصحيح المفاهيم والأفكار المتطرفة التي يرووجها ويستغلها أهل الشر، موضحا أن تصحيح الأفكار يحتاج إلى توعية رشيدة وفهم وتحليل جيد بعيدا للنصوص والأفكار، وهو ما يقع على عاتق قطاع عريض من المجتمع وليس مسئول واحد او وزارة أو مؤسسة واحدة.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه خلال كلمته اليوم باحتفالية المولد النبوى الشريف، بعقد مؤتمر أو ندوة لمدة أسبوع للنقاش حول المفاهيم الخاصة بالفكر الدينى، والثورة على الأفكار الجامدة والمتطرفة، والمتاجرة بالدين والتفسيرات الخاطئة والمنحرفة لجامعات التطرف والإرهاب، وتوضيح التعامل مع قضايا الشأن العام.





وقال الرئيس موجهًا حديثه لوزير الأوقاف: "اسمحلى أقولك إن الفقرة الأولانية من الخطبة محتاجين إن إحنا نشتغل عليها، شوفوا تعملوا ندوة أو مؤتمر لمدة أسبوع أو أكتر علشان يبقى النقاش حول المفاهيم اللى طرحتها، أو اللى إحنا اتكملنا فيها كتير قبل كده، بس إنت قلتها".