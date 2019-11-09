إسرائيل اليوم.. تعيين وزير للدفاع بدون خلفية عسكرية والجيش ينتفض ضده.. نتنياهو يتجه لـ انتخابات ثالثة وجانتس يهاجمه.. وتحالف الليكود مع حزب اليمين الجديد يخدم مصالح بيبي بهذه الطريقة

نتنياهو يعين بينيت وزيرا للحرب ويقرر الذهاب لـ انتخابات ثالثة

جانتس يهاجم قرارات نتنياهو ويرفض تعيين بينيت وزيرًا للدفاع

جيش إسرائيل ينتقد تعيين وزيرًا للدفاع دون خلفية عسكرية

تحالف اليمين الجديد مع الليكود يخدم مصالح نتنياهو الشخصية

هل ينجح تعيين بينيت وزيرًا للدفاع في إنقاذ مستقبل نتنياهو السياسي





قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعيين عضو الكنيست نفتالي بينيت، من حزب "اليمين الجديد"، وزيرا للدفاع، خلال ولاية الحكومة الانتقالية الحالية وسيطرح هذا التعيين في اجتماع الحكومة بعد غد، الأحد، ووفقا لبيان صادر عن حزب الليكود، فإن بينيت وافق على تعيين شخص آخر في المنصب حال تشكيل حكومة جديدة.وأضاف الليكود أن نتنياهو وبينيت اتفقا، خلال لقائهما، على تشكيل كتلة مشتركة لحزبي الليكود و"اليمين الجديد" خلال ولاية الكنيست الحالية، على غرار توحيد كتلتي الليكود و"يسرائيل بيتينو" في الكنيست الـ19، ويشار إلى أن "اليمين الجديد" ممثل في الكنيست بثلاثة أعضاء، بينيت وأييليت شاكيد ومتان كهانا.واقترح نتنياهو على بينيت تعيينه هو وشاكيد في وزارتين صغيرتين، أو تعيين بينيت فقط وزيرا للدفاع لكن شاكيد تنازلت عن منصب وزير مقابل حصول بينيت على وزارة الدفاع.وأبلغ نتنياهو رئيس حزب شاس، أرييه درعي، أن بإمكانه دفع مقترحه بشأن انتخابات شخصية لرئيس الحكومة، بحيث يتم إجراء انتخابات كهذه بدون حل الكنيست، وتكون بين نتنياهو ورئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني جانتس ويتوقع أن يحظى اقتراح كهذا بتأييد أغلبية في الكنيست، خاصة في أعقاب إعلان رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، افيجدور ليبرمان، عن تأييده للمقترح.وكان درعي طرح مقترح الانتخابات الشخصية مطلع الأسبوع الحالي، معتبرا أنه بذلك سيتم حل المأزق السياسي الحاصل وعدم تمكن أي معسكر من تشكيل حكومة.في غضون ذلك، قال جانتس، المكلف بتشكيل الحكومة، على خلفية عدم تقدم المفاوضات بين كتلته وبين الليكود، إنه يدرس "بدائل أخرى لتشكيل حكومة، إذا لم تثمر المفاوضات مع الليكود".وأضاف جانتس في صفحته في "فيسبوك"، أنه "بطبيعة الحال، توجد أمور تجري في الغرف المغلقة وليس بالإمكان إعطاء تفاصيل حولها في هذه المرحلة، لكننا سنفعل كل شيء من أجل تشكيل حكومة ومنع انتخابات أخرى مكلفة وزائدة".واتهم جانتس الليكود بأنه ليس معنيا بالتوصل إلى اتفاق حقيقي حول تشكيل حكومة وحدة، وأن نتنياهو يصر على قيادة الدولة إلى انتخابات ثالثة للكنيست. "مرّ أسبوعان من أودع رئيس الدولة بيدي تفويضا بتشكيل حكومة وكانت المهمة الرئيسية وما زالت تشكيل حكومة وحدة واسعة وليبرالية".من جانبه، رد نتنياهو متهما جانتس بأنه "يجر إسرائيل إلى انتخابات لا ضرورة لها، في الوقت الذي تحتاج فيه إسرائيل إلى حكومة وحدة قوية ضد إيران التي تشكل خطرا على وجودنا".وأضاف نتنياهو أن "بيني جانتس يستخدم أي ذريعة من ألا يشكل الحكومة التي يريدها مواطنو إسرائيل، وهي حكومة وحدة قومية، وفيما وافق الليكود على تنازلات كثيرة من أجل تشكيل حكومة، جانتس ما زال ليس مستعدا للتباحث في خطة الرئيس".وطرحت خطوة تعيين زعيم حزب اليمين الجديد نفتالي بينيت وزيرًا للدفاع، في الحكومة الإسرائيلية الانتقالية، علامات استفهام عديدة، لا سيما مدى علاقتها بخطوات محتملة تدور خلف الكواليس، تتعلق بمساعي حزب "كاحول لافان" لتشكيل الحكومة.وأكدت قناة "هاحداشوت 13" العبرية، أنه في أعقاب تعيين بينيت، وزيرًا للدفاع بالحكومة الانتقالية التي يرأسها بنيامين نتنياهو، فإن الحديث عن سيناريو حكومة الوحدة الوطنية التي حاول جانتس تشكيلها مع "الليكود"، أصبح أقرب للخيال.ويقول محللون للقناة العبرية إن خطوات ليبرمان في هذا الصدد يصعب توقعها، مع أن الساعات الأخيرة شهدت أنباءً عن تفاهمات بينه وبين جانتس، من غير الواضح إلى أي مدى ستؤثر لصالح محاولات زعيم "كاحول لافان" عدم تفويت فرصة تشكيل الحكومة.وأضافت القناة العبرية أن الاحتمالات المتبقية حاليًا تنحصر في إما موافقة ليبرمان على التعاون مع حكومة يسار – وسط برئاسة جانتس، أو الانضمام في اللحظات الأخيرة إلى نتنياهو، وإذا لم يتحقق أي من الأمرين، يمكن القول يقينًا إن الانتخابات الثالثة في الطريق.ونشرت قناة "كان" العبرية رد فعل الجيش الإسرائيلي الصادم على تعيين نفتالي بينيت وزيرًا للدفاع.ووجه قادة الجيش الإسرائيلي انتقادات لاذعة لقرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعيين نفتالي بينيت، واصفين القرار بـ"السخيف".واستهجن القادة العسكريون أن يقدم نتنياهو على تعيين بينيت في هذا المنصب من منطلق حسابات سياسية شخصية ضيقة.وأشارت القناة إلى أن قيادة الجيش لا تزال تشعر بغضب شديد إزاء الانتقادات ذات الطابع السياسي التي وجهها بينيت للمستوى العسكري، لا سيما التصريح الذي أدلى به قبل عدة أشهر عندما قال إن "جنود الجيش الإسرائيلي يخافون من النيابة العسكرية أكثر مما يخشون يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة.وتعهد بينيت عقب قرار نتنياهو بتعينه وزيرًا للدفاع بـ"تصفية التهديد" الذي تمثله حركة "حماس" في "غضون 24 ساعة".وجاء قرار تعيين بينيت وزيرًا للحرب في إطار اتفاق حزبي شامل، يندمج في إطاره "اليمين الجديد" في حزب "الليكود"، الذي يقوده نتنياهو.