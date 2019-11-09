ثقافة الأقصر تعقد ندوة حول دور الأم فى التنمية الشاملة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث نظمت قصر ثقافة اسنا ندوة بعنوان "دور الأم فى التنمية الشاملة".





وأكد محروس سعد أهمية دور الأم في التنمية الشاملة ويجب الإهتمام بالأم للوصول للتنمية الشاملة وأن الأم هى أساس التنمية، وأن التنمية الشاملة هى العملية المتكاملة للإرتقاء بالعنصر البشرى وتهميش دور المرأة التنموى فى البلاد من معوقات التنمية والحث على النهوض بدور المرأة التنموى فى المجتمعات الإسلامية.





ونظم قصر ثقافة الطارف بمدرسة محمد فريد ورشة فنون تشكيلية تضمنت "كارت تهنئة بالمولد النبوي الشريف"، في إطار التوعية الثقافية نظمت مكتبة المدامود الثقافية ورشة قراءة حرة للأطفال لتنمية القدرات الثقافية لديهم، كما نفذ قصر ثقافة حسن فتحى لقاء مع كتاب بعنوان "على هامش السيرة" تأليف طه حسين، كذلك نظم قصر ثقافة بهاء طاهر إحتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف بمدرسة الإمام الحسين وتحدث الشيخ محمد عبده عن كيفية إحياء ليلة المولد النبوى، بالإضافة إلى إلقاء الشاعر يحيى بحر قصائد في حب النبي، أعقبها عرض لفرقة الأقصر للموسيقى العربية قدموا خلاله مجموعة من الأغانى الدينية منها "مدد يارسول الله، طلع البدر علينا" بجانب فقرة للتنورة.



