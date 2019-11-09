طلق ناري في مكان قاتل.. فريق طبي بمستشفى سوهاج ينقذ شابًا من الموت

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من جانبه، ذكر الدكتور حسان النعماني، عميد كلية الطب البشري، انه عند وصول المريض للمستشفى تم العمل مباشرة على إسعافه حتى تحسنت علاماته الحيوية نسبيًا، كما تم عمل الأشعة اللازمة له، من خلال عمل أشعات مقطعية بالصبغة على الصدر والقلب والشرايين والأوردة الرئيسية للقلب، حيث أوضحت الأشعة اشتباه وجود إصابة بأحد الشرايين الرئيسية للقلب.وقال الدكتور حمدي سعد، مدير المستشفى الجامعي، إنه تم نقل المريض على وجه السرعة لعمليات جراحة القلب والصدر وتوفير جميع المستلزمات والمعدات لإجراء تلك الجراحة، واستنفار الأقسام المختصة بالمستشفى الجامعي لإنقاذ حياة هذا الشاب.من جانبه، أوضح الدكتور أيمن عبد الغفار، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أنه تم عمل استكشاف لصدر المريض عن طريق شق عظمة القص، حيث تبين وجود تجمع دموى كبير متجلط، كما تبين وجود قطع كبير بالشريان الرئوى الأيسر الرئيسى، ووجود نزيف شديد بالصدر.وقال الدكتور أيمن عبد الغفار إن الفريق الطبي بقيادة الدكتور خالد عبد العال، أستاذ جراحة القلب والصدر، وضع على الفور المريض على ماكينة الإرواء الصناعى للحفاظ على حيوية القلب، ونجح في رتق الجرح بالشريان الرئوى ووقف النزيف وتعويض المريض ما فقد من دم، كما تم الحفاظ على الرئة اليسري والتي قد يستلزم استئصالها في هذا النوع من الإصابات، ثم تم نقل المريض للعناية المركزة بالقسم تحت الرعاية الدقيقة من أطباء وممرضات الرعاية، حيث تمت إفاقته بصورة طبيعية، وبفضل العناية الإلهية وتوفيق الله حالته الآن مستقرة وجيدة.