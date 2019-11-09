AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

طلق ناري في مكان قاتل.. فريق طبي بمستشفى سوهاج ينقذ شابًا من الموت

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:43 م
المريض
المريض
Advertisements
خالد رياض
أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، نجاح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بالتعاون مع قسم التخدير بالمستشفى الجامعي، في إنقاذ حياة شاب في الثلاثين من عمره أصيب بطلق ناري بمكان قاتل بالصدر إثر خلاف بين عائلتين.

وقال رئيس الجامعة إن المريض "س. ي"، من مركز دار السلام، حضر للمستشفى الجامعي فى حالة سيئة وبضغط منخفض نتيجة الإصابة والنزيف، حيث اخترقت الرصاصة جدار الصدر بجوار عظمة القص مباشرة من الناحية اليسرى، وتسببت فى إصابة قاتله بالشريان الرئوى، حيث نجح الفريق الطبي في إنقاذ حياة المريض بعد عملية جراحية استغرقت ثلاث ساعات، وهي تعد من أخطر العمليات التي اجريت في الآونة الأخيرة بالمستشفى الجامعي وتحتاج إلى مهارة ودقة عالية في إجرائها. 

اقرأ أيضا: 
استخراج «دبوس طرحة» من حنجرة مريضة بأسيوط

من جانبه، ذكر الدكتور حسان النعماني، عميد كلية الطب البشري، انه عند وصول المريض للمستشفى تم العمل مباشرة على إسعافه حتى تحسنت علاماته الحيوية نسبيًا، كما تم عمل الأشعة اللازمة له، من خلال عمل أشعات مقطعية بالصبغة على الصدر والقلب والشرايين والأوردة الرئيسية للقلب، حيث أوضحت الأشعة اشتباه وجود إصابة بأحد الشرايين الرئيسية للقلب.

وقال الدكتور حمدي سعد، مدير المستشفى الجامعي، إنه تم نقل المريض على وجه السرعة لعمليات جراحة القلب والصدر وتوفير جميع المستلزمات والمعدات لإجراء تلك الجراحة، واستنفار الأقسام المختصة بالمستشفى الجامعي لإنقاذ حياة هذا الشاب.

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن عبد الغفار، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أنه تم عمل استكشاف لصدر المريض عن طريق شق عظمة القص، حيث تبين وجود تجمع دموى كبير متجلط، كما تبين وجود قطع كبير بالشريان الرئوى الأيسر الرئيسى، ووجود نزيف شديد بالصدر.

وقال الدكتور أيمن عبد الغفار إن الفريق الطبي بقيادة الدكتور خالد عبد العال، أستاذ جراحة القلب والصدر، وضع على الفور المريض على ماكينة الإرواء الصناعى للحفاظ على حيوية القلب، ونجح في رتق الجرح بالشريان الرئوى ووقف النزيف وتعويض المريض ما فقد من دم، كما تم الحفاظ على الرئة اليسري والتي قد يستلزم استئصالها في هذا النوع من الإصابات، ثم تم نقل المريض للعناية المركزة بالقسم تحت الرعاية الدقيقة من أطباء وممرضات الرعاية، حيث تمت إفاقته بصورة طبيعية، وبفضل العناية الإلهية وتوفيق الله حالته الآن مستقرة وجيدة.
طلق ناري في مكان قاتل.. فريق طبي بمستشفى سوهاج ينقذ شابًا من الموت
طلق ناري في مكان قاتل.. فريق طبي بمستشفى سوهاج ينقذ شابًا من الموت
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استخراج «دبوس طرحة» من حنجرة مريضة بأسيوط

ترشيحاتنا

هاشتاج #كلنا_معاك_يابريو يدعم مهاجم الاتحاد السعودي عقب صافرات الاستهجان .. تفاصيل

تشهد أول ظهور للتحكيم النسائي.. كل ما تريد معرفته عن موقعة جنوب أفريقيا وزامبيا

هدم قصور وفلل فى السعودية.. المملكة تنتفض ضد الفساد.. تفاصيل وصور

اخصمهم من الـ11 مليار.. شاهد لبناني يرفض دفع الحساب ويوجه رسالة حادة للسنيورة

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. فنانة شابة تنجو من الموت بأعجوبة

مانويل جوزيه يشرح خطته التى توج بها مع الأهلي بانجازاته لفريق لشبونة

AdvertisementS

زيادة المعاشات 80% من آخر راتب.. ورفع الحد الأدنى لأجور القطاعين العام والخاص| مشروع قانون

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. فنانة شابة تنجو من الموت بأعجوبة

ردة فعل الملك سعود بعد وضع أمريكا تمثالا للنبي محمد أعلى المحكمة الدستورية العليا

خرجا لشراء مستلزمات الفرح فصدمهما لودر.. مصرع فتاة وإصابة خطيبها بالدقهلية

قصة طالبة الصيدلة شهد احمد من الاختفاء وحتى العثور عليها.. كيف حل أمن الجيزة اللغز

دافع عن مطعمه من السرقة فأصبح بـ نصف دماغ.. والعقوبة : سجن اللص شهرين فقط

بلوزة لامعة ومكياج جذاب.. هنا الزاهد بإطلالة كلاسيكة فى عيد ميلاد أحمد فهمى

ماذا فعل إبليس ليلة مولد النبي.. معجزات في ميلاد الرسول

كلوب يحسم موقف ليفربول من ضم كيليان مبابي

شهود يكشفون تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شهد طالبة كلية الصيدلة

الداخلية: الرئيس السيسى يختبر الطلبة المتقدمين لأكاديمية الشرطة بنفسه.. فيديو

بملابس كاجوال.. شاهد إطلالة مى عمر فى عيد ميلاد ابنتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مشجر.. ياسمين صبري تتألق برفقة إسعاد يونس

أول ظهور لـ خواكين فينيكس بعد تحقيق Joker مليار دولار ايرادات..صور

بإطلالة محتشمة.. الراقصة جوهرة تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها