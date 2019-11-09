محافظ الشرقية يكرم بطل العالم للكيك بوكسينج

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، السبت، بتكريم البطل "صلاح فتحي محمد عزازي" ابن قرية كفر القديم، التابعة لرئاسة مركز بلبيس، لحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية لوزن فوق الـ85 كجم في بطولة العالم للكيك بوكسينج، والفوز بالمركز الثاني في الوزن المفتوح، وذلك في البطولة التي أقيمت بإنجلترا بمدينة مانشيستر بمشاركة 20 دولة، ومنحه ميدالية تذكارية ومكافأة مالية تقديرا لما قدمه من إنجاز يضاف لسجلات بطولات اللاعبين المصريين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، في حضور علاء وحيد عضو الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج والمستشار الإعلامي للإتحاد في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.



أعرب محافظ الشرقية عن سعادته لتكريم البطل، مؤكدًا أنه واجب علينا أن نحتفي بأبطالنا في الألعاب الرياضية والذين يرفعون راية مصر عالية في المحافل الدولية.



ومن جانبه أكد بطل العالم للكيك بوكسينج اللاعب صلاح فتحي محمد عزازي أنه يشعر بالفخر والسعادة لتواجده داخل مكتب محافظ الشرقية لتكريمه بعد أن حقق بطولة العالم واستطاع أن يحصد المركز الأول في وزن 85 كيلوجراما والمركز الثاني في الوزن المفتوح، وأن الرياضة تسمو بالروح وتهذب الأخلاق وترفع اسم مصر عاليًا في المحافل العالمية.