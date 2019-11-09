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برلمان

صناعة البرلمان: تطوير شركة النصر للسيارات إضافة قوية للاقتصاد المصرى

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:37 م
سيارات
سيارات
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معتز الخصوصى
أشاد النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب بما أعلنت عنه وزارة قطاع الأعمال العام بشأن بدء تطوير شركة النصر للسيارات بالتعاون مع شريك صينى.

وأعرب فتى فى تصريحات لـ"صدى البلد" عن تمنياته ان يكون تطوير هذه الشركة قيد التنفيذ ، موضحا أن أى تطوير فى أى صناعة يعتبر إضافة قوية للإقتصاد المصرى ، ويساهم فى تشغيل العمالة ، ويجعلنا نفتح أسواق جديدة للتصدير فى أفريقيا ودول شرق اسيا.

وأكد أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان على ضرورة الإهتمام بتطوير صناعة الغزل والنسيج ، خاصه وان وزير قطاع الأعمال العام سبق وأعلن تطوير الغزل والنسيج منذ 18 شهر، إلا أنه مر أكثر من عام ولم يحدث أى تطوير، مشيرا إلى أن المطالبة بضرورة الإهتمام بتطوير صناعة الغزل و النسيج يرجع إلى أنه ينمو عليها 50 صناعة.

كانت وزارة قطاع الأعمال أعلنت عن بدء تطوير شركة النصر للسيارات، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية وذلك بالتعاون مع شريك صينى خلال ديسمبر المقبل، وسبق هذا الإعلان زيارات متبادلة واجتماعات لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق منذ يوليو الماضي مع وفد ممثلة لشركات صينية وكورية لمناقشة عروض تطوير "النصر للسيارات" لاختيار الافضل لضمان تطوير منتج يتماشى مع اقتصاديات السوق المصرى وكان العرض الصينى الأنسب.

وذكرت الوزارة أنه تم التواصل مع شركة رائدة في الصين لتكون شريكا للنصر لإنتاج السيارات الكهربائية، ، ويستعد خبراؤها للقدوم إلى مصر خلال الشهر الجاري لإنهاء إجراءات الدراسة وبدء تأهيل الشركة وخطوط الإنتاج بها.
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