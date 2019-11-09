متظاهرون في تشيلي يحرقون جامعة خاصة وينهبون كنيسة تاريخية

أضرم متظاهرون في تشيلي النار بمبنى جامعة (بيدرو دو لا فالديفيا) الخاصة، ونهبوا كنيسة تاريخية خلال أعمال عنف رافقت مسيرة ضخمة بوسط العاصمة "سانتياجو".



وذكرت قناة "روسيا اليوم " أن المتظاهرين اشتبكوا مع الشرطة التي أقامت الحواجز لحماية الجامعة، وبعد وقت قصير من ذلك بدأ السقف الخشبي لمبنى الإدارة الذي شيد قبل 100 عام يحترق، مضيفة أن متظاهرين آخرين نهبوا "كنيسة الصعود" التي بنيت عام 1876، وقاموا بجر الأثاث من داخلها وأضرموا فيه النار.



وكان عشرات آلاف التشيليين قد نزلوا إلى (ساحة إيطاليا)؛ للاحتجاج على تدني الرواتب وارتفاع تكاليف التعليم والرعاية الصحية وتدهور النظام الاجتماعي والاقتصادي.



واندلعت الاضطرابات التي أدت إلى مقتل 20 شخصا، في 18 أكتوبر الماضي؛ تزامنا مع تظاهرات احتجاج على رفع رسوم المترو في ساعة الذروة.



يذكر أن رئيس تشيلي سيباستيان بينييرا، أعلن الخميس الماضي، سلسلة من التدابير لتعزيز النظام العام.. شملت منع المتظاهرين من ارتداء قبعات تخفي الوجه وإحراق عوائق، وتعزيز الحماية للشرطة.