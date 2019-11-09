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أخبار البلد

حالات انتحار وهروب جماعي.. لماذا يفر شباب الإخوان من تركيا؟.. فيديو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:36 م
صدى البلد
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أماني نوار
كشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت، عن المعاناة التي يعيشها عناصر الإخوان الإرهابية فى تركيا، وتعرضهم للهروب والانتحار، نتيجة التخلى عنهم والأوضاع السيئة التي يعيشها هناك، والتى تؤكد أن تركيا لم تعد جنة الإخوان كما كانوا يدعون قياداتهم من قبل. 

وأضاف التقرير، أنه بحسب شهادات من عناصر الإخوان الإرهابية الهاربين، تبين أن هناك عناصر اتجهت إلى الهروب إلى دول أخرى، ومنهم من انتحر نتيجة للأوضاع السيئة التى تشهدها تركيا والجماعة هناك.

وتابع التقرير، أن عناصر الإخوان من الدول الأخرى الموجودين في تركيا، بدأوا فى العودة إلى دولهم، وعلى رأسهم النائب الإخواني الكويتي فهد الخنة، الذي عاد إلى الكويت مرة أخرى، من إسطنبول، إضافة إلى النائب الإخواني وليد الطبطبائي الذي ألمح إلى عودته الى الكويت، وتأكيد على أن الوطن هو الباقى لهم ، وأوضح التقرير أن كل الشواهد تؤكد أن تركيا أصبحت حجيم لكل الهاربين من جماعة الإخوان الإرهابية.


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