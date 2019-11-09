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اقتصاد

جمعية رجال الأعمال تنظم «اليوم الدولي الأسترالي»..الثلاثاء المقبل

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:53 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، «اليوم الدولي الأسترالي» الثلاثاء المقبل بحضور جيلين مايلز سفير أستراليا بالقاهرة.

وقال الدكتور مصطفى إبراهيم عضو جمعية رجال الأعمال ورئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأسترالي: إن اللقاء يهدف إلى بحث مجالات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والتعرف على الإمكانيات المتاحة في السوق الاسترالي خاصة في قطاعات الخدمات، الاستثمار، والتجارة والصناعة. 

وأكد «إبراهيم»، أن مصر شريك تجاري هام لأستراليا وتعد السوق المصرية بوابة لتعزيز التجارة والاستثمارات الاسترالية في دول الشرق الاوسط وافريقيا، موضحًا أهم مجالات التعاون المشترك وتشمل الزراعة، التعليم، التدريب الفني، التعدين، الطاقة المتجددة، اللحوم، الحبوب، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، والسياحة وغيرها.

وأكد على حرص جمعية رجال الأعمال على تعزيز التعاون المصري الاسترالي وتشجيع الاستثمارات الاسترالية فى السوق المحلية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا أن اجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة أستراليا يقدر بنحو 451 مليار دولار.

وأضاف أن عدد الشركات الأسترالية في مصر بلغ بنهاية سبتمبر 2019 نحو 144 شركة بإجمالي استثمارات قيمتها 182 مليون دولار ويعد قطاع التعدين من أهم القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الشركات الاسترالية فى مصر.

الجدير بالذكر، أن جمعية رجال الأعمال المصريين وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية برئاسة رولاند جبور في ابريل الماضي يهدف إلي دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين فى مقدمتها تبادل الوفود والبعثات التجارية بشكل منتظم مع تطوير أنشطة التبادل التجاري والاقتصادي بجانب تبادل المعلومات الاقتصادية ودراسات السوق بشكل دوري.
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