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برلمان

طلب إحاطة لـ وزير الاتصالات للمطالبة بافتتاح مكاتب بريد في أجا بالدقهلية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:03 ص
مكتب بريد
مكتب بريد
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معتز الخصوصى
قال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات لافتتاح 16 مكتب بريد فى مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

وأكد فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مكاتب البريد تخدم العديد من أصحاب المعاشات فى مركز أجا، وبالتالى فهناك حاجة شديدة لضرورة افتتاحها، مشيرا إلى أنه حينما واجه وزير الإتصالات بطلب الإحاطة رد عليه قائلا: "ماعنديش موظفين".

وكان قد رفع الدكتور على عبدالعال جلسات المجلس لهذا الأسبوع، على أن تعقد الجلسات المقبلة صباح يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر من نفس الشهر الجارى.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء الماضى، إلقاء عدد من النواب، بيانات عاجلة حول مشكلات المواطنين، فيما استعرضوا عددا من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن مشكلات قطاع البريد والاتصالات.
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