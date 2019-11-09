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منوعات

أخيراَ.. سامسونج تضيف ميزة جديدة لـ Samsung s10 مأخوذة من آيفون IPhone

السبت 09/نوفمبر/2019 - 05:12 م
Samsung S10 5G
Samsung S10 5G
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أحمد حازم
يعد هاتف Samsung S10 5G الذي طرحته مؤخرا شركة سامسونج هو الأغلى في مجموعات فئة ال S والأكثر تميزًا.

ويدعم الهاتف الجديد من سامسونج شبكات الـ 5G الجديدة، كما انه يملك مستشعر ToF والذي يعمل على تصوير الأشياء بصورة ثلاثية الأبعاد 3D، وهو الموبايل الوحيد الذي يملك هذا المستشعر ToF في شركة سامسونج وقد زودته الشركة في الكاميرتين الأمامية والخلفية.

وتستطيع هذه الخاصية مسح وجه المستخدم بصورة ثلاثية الأبعاد 3D بصورة دقيقة، وهو ما يؤدى إلى صعوبة احتمالية فتح الموبايل عن طريق بصمة الوجه.

والغريب في الأمر أنه عندما أطلقت الشركة الكورية العملاقة لأول مرة انتاج Samsung S10 5G على خطها الرئيسي ، فعلت ذلك دون ضجة كبيرة حول مستشعر ToF والإمكانيات التي يمكن أن تطلقها.

يذكر ان تلك الميزة جاءت متأخرة عن هواتف آيفون IPhone والتي تمتلك تلك الخاصية في نسخة IPhone X التي تعد من ادق الطرق لفتح الموبايل عن طريق بصمة الوجه بعكس هواتف سامسونج والتي كان بالإمكان فتحها عن طريق صورة شخصية.
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