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حوادث

ضبط 5 أطنان أرز تموينى أثناء تهريبها.. و3 تجار سجلوا مبيعات وهمية

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:05 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
تمكن مفتشو الإدارات التموينية، بمركزى إيتاى البارود والمحمودية من ضبط سيارة نقل محملة ٣ آلاف كيلو أرز تموينى قبل تهريبها وضبط ألفى كيلو أرز صينى أثناء تعبئتها بمضرب ارز بعلامات تجارية مزورة قبل طرحها بالأسواق.

وفى المحمودية تم ضبط 3 تجار بقالة تموينية سجلوا مبيعات وهمية للسلع التموينية و١٠ أصحاب مخابز مخالفة انتجوا خبز ناقص الوزن وغير كامل للمواصفات الفنية.

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة قد شنت حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمخابز المدعمة بإشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.

وأسفرت الحملة التي قادها أحمد فكرى سمك مدير الإدارة التموينية بايتاى البارود عن ضبط سيارة نصف نقل محملة ٣ آلاف كيلو أرز تموينى قبل تهريبها للبيع بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة بالإضافة إلى ضبط الفى كيلو ارز صينى أثناء تعبئتها بمضرب الأرز بعلامات تجارية مزورة قبل طرحها للبيع بالاسواق.

وفى المحمودية تمكنت الحملة التموينية برئاسة المهندس محسن الرصد مدير الإدارة التموينية من ضبط 3 تجار بقالة تموينية لقيامها بضرب مبيعات وهمية للسلع تقدر ب58 الف جنية لم يتم صرفها من شركة الجملة .

كما تمكنت الحملة من تحرير 10محاضر لأصحاب مخابز مدعمة مخالفة عبارة عن 6 محاضر نقص وزن لمخابز قامت بانتاج خبز ناقص الوزن بنسبة تتراوح من 9-27جرام للرغيف الواحد ومحضر لاحد المخابز قام بالتصرف فى 4.5شيكارة بعد مطابقة الدقيق الفعلى الموجود بالمخبز وعدد الارغفة على ماكينة الخبز.

وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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