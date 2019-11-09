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حوادث

من فرح إلى مأتم.. حب يجامل أخته بـ ضرب النار فـ قتل خاله بطلقة خطأ في رأسه

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:00 م
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إبراهيم الهوارى
شهدت قرية ميت كنانة مركز طوخ حادثا مأساويا عندما لقي موظف مصرعه بطلق ناري بالخطأ أطلقه نجل شقيقته في حنة أخته، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بضبط المتهم وتحريز السلاح المستخدم في الحادث، وندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا بوفاة موظف بطلق ناري في الرأس أثناء حضوره حفل "حنة" ابنة شقيقته.

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وانتقل المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث المركز، إلى منطقة البلاغ وتبين أنه أثناء حضور المجني عليه ويدعى "ر. م"، 51 سنة، موظف حفل "حنة"، ابنة شقيقته، حيث أطلق شقيقها "ا. ر"، 23 سنة، موظف، الرصاص من فرد خرطوش ابتهاجا فخرج طلق نارى بطريق الخطأ استقر في رأس خاله ولقى مصرعه فى الحال.

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