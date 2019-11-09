AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير القوى العاملة يقيم حفل عشاء للمشاركين في المنتدى العربي للمرأة العاملة بالقاهرة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:05 م
المنتدي العربي للمرأة
المنتدي العربي للمرأة العاملة
Advertisements
هيثم سعد الدين
أقام وزير القوى العاملة محمد سعفان، حفل عشاء للمشاركين في المنتدى العربي للمرأة العاملة، على شرف فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية.

عقد المنتدى تحت عنوان "التمكين من منظور التنمية المستدامة" وتم خلاله إطلاق الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة العربية في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، كما تم افتتاح معرض رائدات الأعمال، وعرض فيديو حول "جهود المنظمة فيما يتعلق بقضايا المرأة العاملة".

وشدد وزير القوى العاملة في كلمته في بداية افتتاح المنتدى على وجود إرادة سياسية مصرية داعمة بقوة لتمكين المرأة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لديها إستراتيجية طموحة لتمكين المرأة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتضم محورًا خاصًا بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وتقليل نسبة البطالة للنساء.

وزير القوى العاملة يقيم حفل عشاء للمشاركين في المنتدى العربي للمرأة العاملة بالقاهرة
وزير القوى العاملة يقيم حفل عشاء للمشاركين في المنتدى العربي للمرأة العاملة بالقاهرة
وزير القوى العاملة يقيم حفل عشاء للمشاركين في المنتدى العربي للمرأة العاملة بالقاهرة
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

طلق ناري في مكان قاتل.. فريق طبي بمستشفى سوهاج ينقذ شابًا من الموت

سر الأرض.. قصة المغربية التي قبلت يد إيفانكا ترامب

تعرف على آخر ما قالته عروس الجنة غالية قبل أن تموت تحت عجلات لودر

فيديوجراف| تفاصيل اختفاء شهد طالبة الصيدلة وسبب وفاتها

زيادة المعاشات 80% من آخر راتب.. ورفع الحد الأدنى لأجور القطاعين العام والخاص| مشروع قانون

بدون بطانة.. تشارليز ثيرون تتألق خلال تكريمها في حفل جوائز American Cinematheque ..صور

AdvertisementS

زيادة المعاشات 80% من آخر راتب.. ورفع الحد الأدنى لأجور القطاعين العام والخاص| مشروع قانون

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. فنانة شابة تنجو من الموت بأعجوبة

خرجا لشراء مستلزمات الفرح فصدمهما لودر.. مصرع فتاة وإصابة خطيبها بالدقهلية

قصة طالبة الصيدلة شهد احمد من الاختفاء وحتى العثور عليها.. كيف حل أمن الجيزة اللغز

شاهد.. أول تعليق من أقارب هيثم أحمد زكي على عدم استلامهم جثمانه

النيابة في قضية قسم التبين: المتهمون نفذوا مخطط مكتب الإرشاد في إشاعة الفوضى

دافع عن مطعمه من السرقة فأصبح بـ نصف دماغ.. والعقوبة : سجن اللص شهرين فقط

بلوزة لامعة ومكياج جذاب.. هنا الزاهد بإطلالة كلاسيكة فى عيد ميلاد أحمد فهمى

حقك عليا.. رسالة مؤثرة من هنا شيحة إلى هيثم أحمد زكي

ماذا فعل إبليس ليلة مولد النبي.. معجزات في ميلاد الرسول

شهود يكشفون تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شهد طالبة كلية الصيدلة

الداخلية: الرئيس السيسى يختبر الطلبة المتقدمين لأكاديمية الشرطة بنفسه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء إنقاذه قطة.. إصابة أمين شرطة من الحماية المدنية بالشرقية

اتخطبتى؟.. منة فضالى تتجاهل سؤال جمهورها فى آخر إطلالة لها

بدون بطانة.. تشارليز ثيرون تتألق خلال تكريمها في حفل جوائز American Cinematheque ..صور