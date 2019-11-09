وزير القوى العاملة يقيم حفل عشاء للمشاركين في المنتدى العربي للمرأة العاملة بالقاهرة

أقام وزير القوى العاملة محمد سعفان، حفل عشاء للمشاركين في المنتدى العربي للمرأة العاملة، على شرف فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية.



عقد المنتدى تحت عنوان "التمكين من منظور التنمية المستدامة" وتم خلاله إطلاق الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة العربية في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، كما تم افتتاح معرض رائدات الأعمال، وعرض فيديو حول "جهود المنظمة فيما يتعلق بقضايا المرأة العاملة".



وشدد وزير القوى العاملة في كلمته في بداية افتتاح المنتدى على وجود إرادة سياسية مصرية داعمة بقوة لتمكين المرأة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لديها إستراتيجية طموحة لتمكين المرأة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتضم محورًا خاصًا بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وتقليل نسبة البطالة للنساء.



