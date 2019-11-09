مأساة.. دخان حرائق الغابات يعيق طائرة عن الهبوط

أجبر الدخان الكثيف الذي وصل فوق طبقات السحاب، طائرة تابعة لشركة Qantas الاسترالية على تخطى مكان هبوطها، وذلك نتيجة حرائق الغابات التي تسببت في مقتل اثنين وتدمير 150 منزلًا.



وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن تصاعد الدخان في الهواء بمدينة نيو ساوث ويلز وكوينزلاند جاء نتيجة اندلاع أكثر من 90 حريقا حيث يتصارع أكثر من 1300 من رجال الإطفاء، لإطفاء النيران مع وضع وصفه المسؤولون بأنه "يتجاوز الخطورة".



وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد أن هبطت الطائرة قام أحد الركاب خلال هبوطه في ميناء ماكواري على الساحل الشمالي الشرقي للولاية الاسترالية بالتقاط صور مروعة للأدخنة المتصاعدة من الحرائق.



وكتب جيمس هانكوك على تويتر: "قام طيارو شركة Qantas الخاصة بنا بتجاوز مكان الهبوط، لأن الدخان كان كثيفًا جدًا، وكان لا يمكن الهبوط في ميناء بورت ماكواري".



ونتج عن تلك الحرائق وفاة شخصين صباح اليوم، السبت، من بينهم رجل التهمته النيران داخل سياراته ليعثروا عليه متوفيا، بالإضافة إلى الإعلان عن مقتل سبعة على الأقل في الوقت الذي دمرت فيه حرائق الغابات عشرات المنازل بعدد من الولايات الأسترالية.