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محافظات

استعدادا للأمطار.. عزل وتأمين أعمدة الإنارة والكابلات بالإسكندرية

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:18 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية إجراءاتها الاحترازية، استعدادا لنوة المكنسة التي تضرب المدينة يوم 17 من الشهر الجاري من خلال تأمين أعمدة وأسلاك الكهرباء بمختلف الأنحاء حي وسط المدينة.

وقال العميد فادي وديع رئيس حي وسط، إنه وفي إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لحماية أرواح المواطنين، خلال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، قامت إدارة الكهرباء بإحكام غلق أبواب الأعمدة بشارع قنال السويس الرئيسي، علاوة على تأمين الكابلات.

وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن إدارة الكهرباء قامت أيضا بتركيب أبواب الأعمدة الديكورية بمحطة الرمل واستكمال أعمال الحدادة واللحام لها بالتنسيق مع شركة الكهرباء وإدارة المشروعات والورش.

وأضاف رئيس الحي أنه قد تم أيضا تأمين شبكة الأهالى بمنطقة نادي الصيد بالتنسيق مع شركة الكهرباء لحماية أرواح المارة، وذلك في إطار خطة الحي للاستعداد لفصل الشتاء والأمطار.
استعدادا للأمطار.. عزل وتأمين أعمدة الإنارة والكابلات بالإسكندرية
استعدادا للأمطار.. عزل وتأمين أعمدة الإنارة والكابلات بالإسكندرية
استعدادا للأمطار.. عزل وتأمين أعمدة الإنارة والكابلات بالإسكندرية
استعدادا للأمطار.. عزل وتأمين أعمدة الإنارة والكابلات بالإسكندرية
استعدادا للأمطار.. عزل وتأمين أعمدة الإنارة والكابلات بالإسكندرية
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