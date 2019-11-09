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رياضة

ناصر ماهر يخضع لإجراء أشعة على الكتف لتحديد موقفه

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:16 م
ناصر ماهر
ناصر ماهر
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منتصر الرفاعى
يجري ناصر ماهر، لاعب منتخب مصر الأوليمبي، خلال الوقت الجاري أشعة بأحد المراكز المتخصصة على "الكتف" لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة مالي التي أقيمت أمس، الجمعة، وشهدت فوز الفراعنة 1 / 0 فى ضربة البداية لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكشف معتمد جمال، المدرب العام للمنتخب المصري الأوليمبي، عن تفاصيل إصابة ناصر ماهر، صانع ألعاب المنتخب، بعد خروجه من مواجهة مالي في لقاء افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

من المقرر أن يتم تشخيص إصابة ناصر ماهر خلال 60 دقيقة من إجراء الأشعة وتحديد موقفه من اللحاق بالمباريات المتبقية بأمم أفريقيا.

وفاز منتخب مصر الأوليمبي أمس، الجمعة، على منتخب مالي بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد، في المواجهة التي جاءت في افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، والمقامة في مصر حاليًا، بينما تعادل منتخبا الكاميرون وغانا 1 /1، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما غانا والكاميرون فى المركز الثاني والثالث برصيد نقطة، ثم مالي فى المركز الرابع والأخير بدون نقاط.
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