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حوادث

قبل ترويجهم 20 فرش حشيش.. كواليس سقوط 3 تجار مخدرات بالطالبية

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:24 م
حشيش
حشيش
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أمرت نيابة العمرانية بحبس 3 تجار مخدرات ضبط بحوزتهم 20 فرش حشيش قبل ترويجها على عملائهم بمنطقة الطالبية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن معلومات وردت إلى مباحث قسم شرطة الطالبية بقيام "إسلام. ف"، 29 سنة، و"سيد. ا"، 32 سنة، و"عرفات. ج"، 27 سنة، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتبين من التحقيقات أنه فور إخطار اللواء محمد الشريف، مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتهمين.

تمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد غراب، مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم أحمد عصام، رئيس مباحث الطالبية، من ضبط المتهمين أثناء ترددهم على دائرة القسم بسيارة مستأجرة وبحوزتهم 20 فرش حشيش المخدر وزنت 1 كيلو و 960 جراما وفرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم و5 طلقات من ذات العيار و3 هواتف محمولة ومبلغ مالى 1000 جنيه.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار والهواتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها والسلاح بقصد الدفاع، وقررت النيابة تحريز المضبوطات وحبس المتهمين.
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