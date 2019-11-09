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رياضة

لقاءات قوية بدوري القسم الثاني بالصعيد.. الألومنيوم أمام بني سويف.. المنيا يواجه أسيوط

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:24 م
فريق الالومنيوم
فريق الالومنيوم
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عبدالله هشام
تقام غدا منافسات الجولة الرابعة من دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد، حيث يستضيف فريق الألومنيوم منافسه بني سويف في تمام الساعة الثانية والنصف.

وجاءت باقي المواجهات كالتالي:
الألومنيوم - بني سويف
المنيا - بترول اسيوط
سوهاج - الإعلاميين
شبان المسلمين - ديروط
طهطا - الفيوم
البنك الاهلي - ت. بني سويف

ومن المقرر أن تذاع مباراة البنك الأهلي أمام تليفونات بني سويف غدا عبر قناة النيل الرياضية في تمام الساعة الثانية والنصف.
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