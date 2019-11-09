لقاءات قوية بدوري القسم الثاني بالصعيد.. الألومنيوم أمام بني سويف.. المنيا يواجه أسيوط

تقام غدا منافسات الجولة الرابعة من دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد، حيث يستضيف فريق الألومنيوم منافسه بني سويف في تمام الساعة الثانية والنصف.



وجاءت باقي المواجهات كالتالي:

الألومنيوم - بني سويف

المنيا - بترول اسيوط

سوهاج - الإعلاميين

شبان المسلمين - ديروط

طهطا - الفيوم

البنك الاهلي - ت. بني سويف



ومن المقرر أن تذاع مباراة البنك الأهلي أمام تليفونات بني سويف غدا عبر قناة النيل الرياضية في تمام الساعة الثانية والنصف.