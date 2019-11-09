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أخبار البلد

بعد لقائه الرئيس السيسي.. ملك البحرين يغادر إلى بلاده

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:07 م
الرئيس السيسي وملك
الرئيس السيسي وملك البحرين
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نورهان خفاجي
غادر البلاد ظهر اليوم، السبت، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بعد زيارة لمصر استغرقت ثلاثة أيام التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرضا آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، كما تطرقا إلى عدد من الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ومواجهة التدخلات الخارجية.

وقالت مصادر مطلعة، إن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التقى الرئيس السيسي بالقاهرة في أول يوم لزيارته للبلاد، الخميس الماضي، وتوجه مساءً بعد اللقاء إلى مدينة شرم الشيخ، في زيارة هناك.

شاهد وصول ملك البحرين إلى القاهرة للقاء الرئيس السيسي

وكان العاهل البحريني، أشاد خلال لقائه مع الرئيس السيسي، بما تشهده مصر من نهضة تنموية رائدة حققت إنجازات نوعية في مختلف القطاعات، معرباً عن تقديره لمواقف مصر الثابتة والداعمة على الدوام وإسهاماتها البارزة على امتداد عقود طويلة في دعم مسيرة النهضة والتنمية في البحرين، مثمنا الدور التاريخي الريادي لمصر في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن القضايا والمصالح العربية وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
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