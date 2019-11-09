AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

في ظهوره الأول مع ليجانس.. أجيري يقدم هدية لـ برشلونة وريال مدريد

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:13 م
أجيري مدرب ليجانس
أجيري مدرب ليجانس
Advertisements
محمد السعيد
نجح المسكيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، ومدرب ليجانس الحالي، في قيادة فريقه لحصد نقطة ثمينة من أنياب ريال سوسيداد، متصدر ترتيب الدوري الإسباني.

وقاد أجيري فريق ليجانس للتعادل مع ريال سوسيداد، أمس، الجمعة، بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الإسباني.

وبتعادل ليجانس مع ريال سوسيداد، مهد أجيري الطريق لبرشلونة لاعتلاء صدارة الدوري الإسباني في حالة الفوز على سيلتا فيجو في مباراة اليوم، وتقدم ريال مدريد ايضا إلى المركز الثاني حال التفوق على إيبار.

ويحتل ريال سوسيداد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة، ويحل برشلونة ثانيا بـ 22 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يوفيتش خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار

الدوري الإسباني.. خافيير أجيري يقود ليجانيس للتعادل مع ريال سويسيداد

برشلونة في مهمة استعادة صدارة الدوري الإسباني أمام سيلتا فيجو

بث مباشر.. مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

ريال مدريد يسعى للانفراد بالصدارة على حساب إيبار وينتظر هدية في الدوري الإسباني

بث مباشر.. مباراة إيبار وريال مدريد في الدوري الإسباني

ترشيحاتنا

في ذكرى المولد النبوي.. هذه الأطعمة كان يحبها الرسول وهكذا كان يتناولها

3 دقائق من المتعة الكروية الساحرة.. حساب ليفربول يحتفل بـ محمد صلاح بعد وصوله للهدف الـ50

شاهد أكبر طائرة في العالم بجناحين.. أطول من ملعب كرة قدم.. صور

أثناء إنقاذه قطة.. إصابة أمين شرطة من الحماية المدنية بالشرقية

شهود يكشفون تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شهد طالبة كلية الصيدلة

علاوة مقطوعة و80% من آخر راتب.. مشروع قانون لزيادة المعاشات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء إنقاذه قطة.. إصابة أمين شرطة من الحماية المدنية بالشرقية

اتخطبتى؟.. منة فضالى تتجاهل سؤال جمهورها فى آخر إطلالة لها

بدون بطانة.. تشارليز ثيرون تتألق خلال تكريمها في حفل جوائز American Cinematheque ..صور