في ظهوره الأول مع ليجانس.. أجيري يقدم هدية لـ برشلونة وريال مدريد

نجح المسكيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، ومدرب ليجانس الحالي، في قيادة فريقه لحصد نقطة ثمينة من أنياب ريال سوسيداد، متصدر ترتيب الدوري الإسباني.



وقاد أجيري فريق ليجانس للتعادل مع ريال سوسيداد، أمس، الجمعة، بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الإسباني.



وبتعادل ليجانس مع ريال سوسيداد، مهد أجيري الطريق لبرشلونة لاعتلاء صدارة الدوري الإسباني في حالة الفوز على سيلتا فيجو في مباراة اليوم، وتقدم ريال مدريد ايضا إلى المركز الثاني حال التفوق على إيبار.



ويحتل ريال سوسيداد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة، ويحل برشلونة ثانيا بـ 22 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.