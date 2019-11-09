منتخب الكرة النسائية يختتم معسكره التدريبي استعدادا للتصفيات الأفريقية

يختتم اليوم السبت المنتخب الوطني للكرة النسائية بقيادة حسين عبداللطيف معسكره التدريبي المقام حاليا فى إطار الاستعداد لخوض تصفيات أمم افريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 سنة.



ومن المقرر أن ينتظم منتخب فراعنة النسائية في معسكر تدريبي يبدأ من يوم 17 نوفمبر الجاري على أن يستمر لمدة 48 ساعة.



يذكر أن منتخب فراعنة النسائية تعادل فى اللقاء الودى الذى جمعه بفريق الأميرية أمس الجمعة بنتيجة 2-2.