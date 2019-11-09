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رياضة

منتخب الكرة النسائية يختتم معسكره التدريبي استعدادا للتصفيات الأفريقية

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:16 م
منتخب الكرة النسائية
منتخب الكرة النسائية
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يسرى غازى
يختتم اليوم السبت المنتخب الوطني للكرة النسائية بقيادة حسين عبداللطيف معسكره التدريبي المقام حاليا فى إطار الاستعداد لخوض تصفيات أمم افريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 سنة.

ومن المقرر أن ينتظم منتخب فراعنة النسائية في معسكر تدريبي يبدأ من يوم 17 نوفمبر الجاري على أن يستمر لمدة 48 ساعة.

يذكر أن منتخب فراعنة النسائية تعادل فى اللقاء الودى الذى جمعه بفريق الأميرية أمس الجمعة بنتيجة 2-2.
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