مشاكل صناع الأخشاب على مائدة الغرفة ومصلحة الضرائب..الأربعاء المقبل



وأكد أحمد حلمي رئيس غرفة منتجات الأخشاب والاثاث باتحاد الصناعات أن الهدف من هذه اللقاءات والاجتماعات هو توعية للقطاع الصناعى والتواصل مع الجهات الحكومية المعاونة فى الدولة والتي لديها احتكاك مباشر ويومي وبشكل مباشر مع الصناعة والصناع.



وأضاف حلمي ان الغرفة تسعى من منطلق مسئوليتها في خدمة القطاع والعاملين به، لوجود قنوات اتصال واستماع بين المسئولين في الجهات المتعددة كالتأمينات و الضرائب والجمارك والمحليات، و بين المجتمع الصناعى، وإيجاد إجابات لكل أسئلة واهتمامات التي تجول بخاطر المصنعيين، وذلك لحل كل مشكلات الصناعات واعطائها حقها، لما لها من و أهمية فى تنمية اقتصاد بلادنا.



ومن المقرر أن يشهد الاجتماع حضور، مصطفى الحوام رئيس القطاع التنفيذي ووكيل اول وزارة المالية، صلاح يوسف، رئيس قطاع البحوث الضريبية ووكيل اول وزارة المالية، السيد صقر، رئيس قطاع مكتب رئيس المصلحة ووكيل وزارة المالية، عماد الدين الشامي، رئيس منطقة شمال الدلتا ووكيل وزارة المالية، مجدي عبد المقصود مدير عام مأمورية دمياط، سعيد الشناوي، مدير عام الفحص بدمياط ، أسامة الاتربى، مدير عام رد الضريبة بدمياط.

تعقد غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات اجتماعا مع مسئولي مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من مسئولي المصلحة الأربعاء المقبل.ويناقش اللقاء عددا من القضايا التي تهم صناع الاثاث، ومن بينها الرد الضريبي في ظل احكام قانون 67 لسنة 2016 ، والأثر الاقتصادي لرد الضريبة، وحدود التسجيل للمنشآت الصناعية في ظل قانون 67 لسنة 2016، وأسلوب فحص ملفات صناعة الأثاث، ويعقب ذلك فتح باب المناقشة مع الصناع للإجابة عن الأسئلة والإستفسارات العديد التي تشغل بال الصناع.