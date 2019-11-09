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منوعات

حرائق غابات أستراليا تنهي حياة 3 أشخاص و7 مفقودين

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:13 م
حرائق أستراليا
حرائق أستراليا
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أماني إبراهيم
تزداد شدة الحرائق في شمال أستراليا، حيث قُتل حتى الآن ثلاثة أشخاص فيما لا يزال سبعة آخرين مفقودين بعد أن دمرت حرائق الغابات أكثر من 150 منزلًا على مساحات شاسعة في شرق أستراليا.

ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية فقد عثر رجال الشرطة على جثة رجل في سيارة محترقة على الساحل الشمالي لنيو ساوث ويلز واتضح أنها لرجل إطفاء متطوع.

وعثروا أيضا على سيدة، بطريق أولد جرافتون في ديهارد مساء الجمعة، وكانت مصابة بحروق تصل نسبتها من 40% إلى 50% من جسدها وتوفت فور وصولها مستشفى كونكورد في سيدني، ووفقا لشهادة أقاربها فإن السيدة فيفيان شابلن (69 عاما) قد توفت نتيجة لاقتحامها النيران لإنقاذ الحيوانات الخاصة بها.

وتم العثور على جثة شخص ثالث في منزل محترق في بلدة نهر جونز، شمال تاري، بعد أن التهمته النيران، بعد ظهر اليوم السبت، وتمتلك هذا المنزل سيدة عرمها 63 عامًا، وينتظر الأطباء إجراء تحليل للتأكد من هوية الشخص وسبب الوفاة.

ويذكر أن أصيب أكثر من 30 شخصًا في الحرائق، من بينهم 19 شخصا من رجال الإطفاء، وكان قد حذر رؤساء الإطفاء ورئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، من احتمالية ارتفاع عدد القتلى بالتزامن مع صعوبة وصول فرق الإطفاء إلى قرى معزولة.
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