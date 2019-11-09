حرائق غابات أستراليا تنهي حياة 3 أشخاص و7 مفقودين

تزداد شدة الحرائق في شمال أستراليا، حيث قُتل حتى الآن ثلاثة أشخاص فيما لا يزال سبعة آخرين مفقودين بعد أن دمرت حرائق الغابات أكثر من 150 منزلًا على مساحات شاسعة في شرق أستراليا.





ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية فقد عثر رجال الشرطة على جثة رجل في سيارة محترقة على الساحل الشمالي لنيو ساوث ويلز واتضح أنها لرجل إطفاء متطوع.





وعثروا أيضا على سيدة، بطريق أولد جرافتون في ديهارد مساء الجمعة، وكانت مصابة بحروق تصل نسبتها من 40% إلى 50% من جسدها وتوفت فور وصولها مستشفى كونكورد في سيدني، ووفقا لشهادة أقاربها فإن السيدة فيفيان شابلن (69 عاما) قد توفت نتيجة لاقتحامها النيران لإنقاذ الحيوانات الخاصة بها.





وتم العثور على جثة شخص ثالث في منزل محترق في بلدة نهر جونز، شمال تاري، بعد أن التهمته النيران، بعد ظهر اليوم السبت، وتمتلك هذا المنزل سيدة عرمها 63 عامًا، وينتظر الأطباء إجراء تحليل للتأكد من هوية الشخص وسبب الوفاة.



