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مرأة

مثل الفياجرا.. مشروبات طبيعية لصحة جنسية أفضل لدى الرجال

السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:12 م
صدى البلد
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رضوى حسام
يلجأ كثير من الرجال لحل مشاكل الصحة الجنسية باستخدام مكملات مثل الفياجرا، على الرغم من وجود بدائل طبيعية أكثر أمانًا من الأدوية والمكملات، ويكشف موقع "health line " عن مشروبات طبيعية متوفرة في المطبخ تعطي مفعولا رائعا لحياة جنسية أكثر صحة لدى الرجال.

الحلبة
قد تساعد الحلبة في تعزيز الرغبة الجنسية وتحسين الوظيفة الجنسية لدى الرجال، حيث تحتوي على مركبات يستخدمها جسمك لإنتاج الهرمونات الجنسية مثل الإستروجين والتستوستيرون، مما يعطي مفعولا أقوى من الفياجرا.

الزعفران
يستخدم الزعفران للحد من التوتر والاكتئاب، إلا أنه يعمل كمنشط جنسي رائع للرجال بسبب احتوائه على عناصر تساعد في زيادة إنتاج الهرمونات التي تساعد في تحسين الصحة الجنسية لدى الرجال.
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