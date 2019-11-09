مثل الفياجرا.. مشروبات طبيعية لصحة جنسية أفضل لدى الرجال

يلجأ كثير من الرجال لحل مشاكل الصحة الجنسية باستخدام مكملات مثل الفياجرا، على الرغم من وجود بدائل طبيعية أكثر أمانًا من الأدوية والمكملات، ويكشف موقع "health line " عن مشروبات طبيعية متوفرة في المطبخ تعطي مفعولا رائعا لحياة جنسية أكثر صحة لدى الرجال.





الحلبة



قد تساعد الحلبة في تعزيز الرغبة الجنسية وتحسين الوظيفة الجنسية لدى الرجال، حيث تحتوي على مركبات يستخدمها جسمك لإنتاج الهرمونات الجنسية مثل الإستروجين والتستوستيرون، مما يعطي مفعولا أقوى من الفياجرا.





الزعفران

