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منوعات

صوتها مزعج.. جارها توعد بقتل قطتها بسبب الإزعاج الذي تسببه

السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:35 م
صدى البلد
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مريم صليب
يميل البعض إلى تربية الحيوانات الأليفة فهي هواية لدى البعض؛ حيث يرتبط هؤلاء الأشخاص بحيواناتهم بطريقة كبيرة تلك الطريقة التي تجعل حبهم لهم يفوق أحيانا حبهم للأشخاص فلا يتحملون أن يرون أشخاص تعاملهم بطريقة قاسية. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، أن مايلي البالغة من العمر 19 عاما التي تسكن في غرب بريطانيا، تشاجرت مع أحد جيرانها بسبب الإزعاج الذي تسببه له قطتها حيث توعد جارها أن سيقطع رأس تلك القطة أمام عينها. 

وتوقف الشجار في تلك الليلة و ذهب كل منهما إلى منزله ، ولكنه لم يكن شجار عادي وقد نفذ تايسون البالغ من العمر 43 عام تهديده للفتاة و قتل قطتها و حولها إلى أشلاء . 

وأصيبت مايلي بصدمة نفسية عندما استيقظت من النوم ووجدت قطتها تحولت إلى الأشلاء فقدت حينها القدرة على النطق وأصيبت بالإغماء .
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