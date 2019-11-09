27 مصابا في ليلة واحدة.. قصة قرية سمك التي استيقظ سكانها على كارثة.. الهواء به سم قاتل

على غرار فيلم «حياة أو موت» للفنان عماد حمدي والفنان يوسف وهبي، والنداء الشهير: «من الحكمدار إلى أحمد إبراهيم القاطن بدير النحاس لا تشرب الدواء الذي أرسلت ابنتك في طلبه الدواء فيه سم قاتل» كان أهالي قرية سمك التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية على موعد مع هتاف مماثل لكنه هتاف من نوع آخر: «إلى أهالي القرية استيقظوا من النوم فالهواء فيه سم قاتل».
قرية سمك التي تتبع مركز الخانكة، والتي تقع على ضفة ترعة الإسماعيلية، لم يكتب لها أن تعيش بسلام، لما يعانيه الكثير من سكانها من الأمراض، خاصة أمراض الصدر والحساسية، نتيجة ما تعيشه من إهمال، وتجاهل من المسئولين رغم تكرار الشكوى، وعمليات الاختناق التي يعانيها الأهالي بين الحين والآخر.
مع منتصف الليل، استيقظ أهالي قرية سمك بمركز الخانكة على حالات اختناق شديدة بين أبناء القرية، نتيجة استنشاق الأدخنة المتسربة من أحد مصانع الأسمدة في منطقة أبو زعبل، والذي يطل على الضفة المواجهة لعزبة السمك.
عمليات الاختناق التي حدثت بعد منتصف الليل، والتي أسفرت عن حدوث حالات اختناق للكثير من أبناء القرية حتى دخل إلى مستشفى الخانكة 27 شخصا من أبناء عزبة السمك، بخلاف الحالات التي تلقت العلاج وتماثلت للشفاء قبل الوصول إلى المستشفى.
مع اكتشاف أولى حالات الاختناق وظهور حالة تلو الاخرى بين أبناء القرية، لم يجد الكثير من الشباب إلى الهتاف في الشوارع لإيقاظ أهل القرية لعدم وقوع حالات اختناق وقت النوم قد تؤدي إلى الوفاة، إلا أنه ورغم ذلك تزايدت حالات الاختناق بين الأهالي، مما أسفر عن وصول 27 شخصا للمستشفى لتلقي العلاج وجلسات الأكسجين للتماثل للشفاء.
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قرية سمك التي تتبع مركز الخانكة، والتي تقع على ضفة ترعة الإسماعيلية، لم يكتب لها أن تعيش بسلام، لما يعانيه الكثير من سكانها من الأمراض، خاصة أمراض الصدر والحساسية، نتيجة ما تعيشه من إهمال، وتجاهل من المسئولين رغم تكرار الشكوى، وعمليات الاختناق التي يعانيها الأهالي بين الحين والآخر.
مع منتصف الليل، استيقظ أهالي قرية سمك بمركز الخانكة على حالات اختناق شديدة بين أبناء القرية، نتيجة استنشاق الأدخنة المتسربة من أحد مصانع الأسمدة في منطقة أبو زعبل، والذي يطل على الضفة المواجهة لعزبة السمك.
عمليات الاختناق التي حدثت بعد منتصف الليل، والتي أسفرت عن حدوث حالات اختناق للكثير من أبناء القرية حتى دخل إلى مستشفى الخانكة 27 شخصا من أبناء عزبة السمك، بخلاف الحالات التي تلقت العلاج وتماثلت للشفاء قبل الوصول إلى المستشفى.
مع اكتشاف أولى حالات الاختناق وظهور حالة تلو الاخرى بين أبناء القرية، لم يجد الكثير من الشباب إلى الهتاف في الشوارع لإيقاظ أهل القرية لعدم وقوع حالات اختناق وقت النوم قد تؤدي إلى الوفاة، إلا أنه ورغم ذلك تزايدت حالات الاختناق بين الأهالي، مما أسفر عن وصول 27 شخصا للمستشفى لتلقي العلاج وجلسات الأكسجين للتماثل للشفاء.
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أهالي القرية أكدوا أن السبب الرئيسي في حدث عمليات الاختناق نتيجة مصنع الأسمدة الذي يعاني منه الأهالي منذ عشرات السنوات، حتى أن الشركة تتعمد التخلص من الغازات وفتح المداخن بعد الساعة 12 منتصف الليل حتى لا يكتشف أحد أمر تلويث البيئة، خاصة أن أجهزة ومسئولي الرصد البيئي يكونون غير متواجدين في هذا الوقت.
الليلة التي عاشها أبناء عزبة سمك كانت كفيلة لتسليط الضوء على الكارثة التي يعانيها أبناء قرية سمك، والتي يعانون منها منذ سنوات، حتى كلف الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة من البيئة والصحة تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية للتوجه للقرية للوقوف على أسباب حالات الاختناق ومعاينة مصنعي الشبة والسماد بالمنطقة للتوصل للسبب الحقيقي مع إخطار فرع البيئة بالقاهرة ووزارة البيئة لبحث شكاوى الأهالي وكشف ملابسات الواقعة.
الليلة التي عاشها أبناء عزبة سمك كانت كفيلة لتسليط الضوء على الكارثة التي يعانيها أبناء قرية سمك، والتي يعانون منها منذ سنوات، حتى كلف الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة من البيئة والصحة تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية للتوجه للقرية للوقوف على أسباب حالات الاختناق ومعاينة مصنعي الشبة والسماد بالمنطقة للتوصل للسبب الحقيقي مع إخطار فرع البيئة بالقاهرة ووزارة البيئة لبحث شكاوى الأهالي وكشف ملابسات الواقعة.