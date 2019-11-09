بعد وفاة هيثم أحمد زكى.. أخصائية تغذية: تناول المكملات الغذائية يسبب الانتحار

قالت الدكتورة نورا حسب الله ، استشارى التغذية: إن المكونات الرئيسية للمنشطات والمكملات الغذائية هي البروتينات ، الفيتامينات، لافتة إلى أن بعض الأنواع تؤخذ عن طريق الحقن أو عن طريق المص وابتلاعها .





وكشفت نورا حسب الله، خلال استضافتها ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية MBC مصر، عن وجود قطاع كبير يتناول المكملات الغذائية عن طريق الحقن، مستنكرة قيام بعض المدربين في صالات " الجيم " بتوجيه الشباب لتناول هذه المنشطات.





وأكدت نورا حسب الله، أنه غير مسموح مطلقأ في دول الغرب صرف هذه المنشطات والمكملات الغذائية دون تصريح من الطبيب نظرأ لخطورتها الصحية، قائلة: "اللى بياخد المنشطات دى بيلعب فى هرمونات جسمه ".





وأوضحت نورا حسب الله ، إن تناول المنشطات والمكملات الغذائية دون تصريح من الطبيب يتسبب في أمراض صحية ومنها تقليل إفرازات هرمون الذكورة، بالإضافة لتأثيره على كيمياء المخ وتسبب الإكتئاب والإنتحار والعصبية الشديدة .



