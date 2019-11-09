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بعد وفاة هيثم أحمد زكى.. أخصائية تغذية: تناول المكملات الغذائية يسبب الانتحار

السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:25 م
هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
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شيرين عادل
قالت الدكتورة نورا حسب الله ، استشارى التغذية: إن المكونات الرئيسية للمنشطات والمكملات الغذائية هي البروتينات ، الفيتامينات، لافتة إلى أن بعض الأنواع تؤخذ عن طريق الحقن أو عن طريق المص وابتلاعها.

وكشفت نورا حسب الله، خلال استضافتها ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية MBC مصر، عن وجود قطاع كبير يتناول المكملات الغذائية عن طريق الحقن، مستنكرة قيام بعض المدربين في صالات " الجيم " بتوجيه الشباب لتناول هذه المنشطات.

وأكدت نورا حسب الله، أنه غير مسموح مطلقأ في دول الغرب صرف هذه المنشطات والمكملات الغذائية دون تصريح من الطبيب نظرأ لخطورتها الصحية، قائلة: "اللى بياخد المنشطات دى بيلعب فى هرمونات جسمه ".

وأوضحت نورا حسب الله ، إن تناول المنشطات والمكملات الغذائية دون تصريح من الطبيب يتسبب في أمراض صحية ومنها تقليل إفرازات هرمون الذكورة، بالإضافة لتأثيره على كيمياء المخ وتسبب الإكتئاب والإنتحار والعصبية الشديدة . 

يشار إلى أن الفنان هيثم احمد زكي فى الساعات الأول من صباح أول أمس الخميس، داخل فيلته، قبل ورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من خطيبة الفنان هيثم احمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية إثر تناوله كميات من المكملات الغذائية.
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