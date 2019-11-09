بوجدانوف: نستعد جيدا للاحتفال بعام الثقافة المصرية - الروسية عام 2020

أكد ميخائيل بوجدانوف المبعوث الشخصي للرئيس فلاديمير بوتين لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية أن موسكو تستعد جيدا للاحتفال بعام التعاون الإنساني بين مصر وروسيا الذي يشمل كافة مجالات الثقافة..مشيرا إلى وجود تنسيق كامل مع السفارة المصرية في موسكو، وتشكلت لجنة حكومية للإشراف على التنظيم.



جاء خلال لقائه مع شريف جاد رئيس الجمعية المصرية ورئيس الاتحاد العربي والأمين العام للاتحاد الأفريقي لخريجي الجامعات السوفيتية والروسية لبحث البرامج المقترحة لتنظيم عام الثقافة المصرية – الروسية عام 2020 بمقر وزارة الخارجية الروسية بموسكو.



وأكد بوجدانوف ـ في بيان وزعه المركز الثقافي الروسي بالقاهرة اليوم السبت - أهمية دور الخريجين في مد جسور التواصل والتعاون بين روسيا ومصر..مرحبا بمشاركة الخريجين في منتدي روسيا – أفريقيا الذي عقد في مدينة سوتشي الشهر الماضي.

وأشاد بمسار العلاقات الثنائية والعلاقات بين القيادتين حيث إنها تسير بشكل طبيعي وملحوظ..مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحقيق إنجازات كبيرة مثل مشروع محطة الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد.



بدوره، أكد شريف جاد أهمية مواصلة العمل على تحقيق كل ما تم مناقشته من أفكار مع السفير الروسي الراحل سيرجي كيربيتشنكو وقد تبنت وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، خطوات عملية في إطار عام الثقافة..موضحا أنه تم تشكيل لجنة بالمجلس الأعلى للثقافة لوضع برامج الأنشطة لعام 2020، وقد نظم مؤتمر العلاقات المصرية الروسية في أكتوبر الماضي.



وأضاف أنه يتم التحضير حاليا لمؤتمر العلاقات المصرية – الروسية عبر العصور وآفاق المستقبل الذي من المتوقع أن يعقد في أبريل 2020.

