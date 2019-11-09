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اعرف إزاي تعمل فورمة عضلات بدون اللجوء للمنشطات ..فيديو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:27 م
ازاي تعمل فورمة عضلات
ازاي تعمل فورمة عضلات دون اللجوء للمنشطات
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كـريـم الـخـطـيـب
قدمت الدكتورة نورا حسب الله، أخصائية التغذية العلاجية، نصائح مهمة للشباب تساعدهم في عمل فورمة عضلات بدون منشطات.

وقالت نورا حسب الله، في لقائها في برنامج «صباحك مصري» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، إن تناول المكملات الغذائية والفيتامينات لابد أن يكون تحت إشراف الطبيب، مؤكدة أنه يمكن للشباب تقوية عضلات الجسم بشكل طبيعي دون اللجوء للمنشطات.

وأضافت نورا حسب الله، بروز العضلات أكثر من حجمها ليس طبيعيا، وكل شخص له نظام غذائي معين، ولكن لابد من الصبر وإعطاء فرصة للجسم خاصة في بناء العضلات ليكون الجسم أمن وطبيعي بعيدا عن اي ضرر بسبب المنشطات، مؤكدة أن التغذية السليمة هي الأفضل.

ونصحت نورا حسب الله، بقراءة النشرة داخل كل علبة دواء، وعمل بحث عنها لمعرفة الأضرار الناتجة، وبقدر الإمكان البعد التام عن المسكنات والأدوية مجهولة المصدر.

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