ريال مدريد يكلف نجمه بخطف هدف برشلونة

أبدى ريال مدريد السباق رغبته بشكل علني في اقتناص أحد أبرز أهداف برشلونة، وكلف نجم الفريق توني كروس بدور مهم في هذا الأمر.





وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم السبت، أن برشلونة يتابع كاي هافيرتز، نجم باير ليفركوزن، منذ فترة طويلة، لكنه يعلم أن الحصول على خدماته لن يكون بالشيء الهيّن، في ظل منافسة قوية من بعض عمالقة أوروبا.





ويحظى هافيرتز باهتمام كل من، يوفنتوس ومانشستر يونايتد، الذي يسعى لتأمين نفسه من مخاطر رحيل بوجبا، إلى جانب ريال مدريد، الذي طلب من كروس التحدث مع زميله في منتخب ألمانيا شخصيا، حول إمكانية انتقاله إلى النادي الملكي، بحسب الصحيفة.



