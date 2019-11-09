مخزون راكد.. وكيل سيارات سوبارو فى مصر يوقف استيراد دفعات جديدة منها..تفاصيل

قررت مجموعة أبوغالي موتورز وكيل سوبارو في مصر قرر عدم استيراد المزيد سيارات سوبارو إلى مصر خلال الفترة الحالية.

وقالت المجموعة: إن سبب ذلك يعود إلى أن الشركة احتجزت سياراتها في الجمارك لفترة طويلة وتم الإفراج عنها مؤخرًا ولم تقم بتسويق الدفعات التي أفرجت عنها بعد وبالتالي قررت وقف الاستيراد.





كانت سيارات سوبارو تم احتجازها في الموانئ لعدة شهور بسبب القيود الجمركية الجديدة على السيارات ذات الدفع الرباعي والتي تحتوي جي بي اس أو نظم الملاحة ولم يتم الافراج عنها حتى تم تلبية شروط الجمارك.



