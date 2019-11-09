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سيارات

مخزون راكد.. وكيل سيارات سوبارو فى مصر يوقف استيراد دفعات جديدة منها..تفاصيل

السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:33 م
سوبارو كروستريك
سوبارو كروستريك
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اشرف عطية
قررت مجموعة أبوغالي موتورز وكيل سوبارو في مصر قرر عدم استيراد المزيد سيارات سوبارو إلى مصر خلال الفترة الحالية.
 
وقالت المجموعة: إن سبب ذلك يعود إلى أن الشركة احتجزت سياراتها في الجمارك لفترة طويلة وتم الإفراج عنها مؤخرًا ولم تقم بتسويق الدفعات التي أفرجت عنها بعد وبالتالي قررت وقف الاستيراد.

كانت سيارات سوبارو تم احتجازها في الموانئ لعدة شهور بسبب القيود الجمركية الجديدة على السيارات ذات الدفع الرباعي والتي تحتوي جي بي اس أو نظم الملاحة ولم يتم الافراج عنها حتى تم تلبية شروط الجمارك. 

وقام الوكيل بوقف الدفعات التي تم الاتفاق على استيرادها خلال الشهور الأخيرة من العام الجاري بالاضافة الي الدفعات المرتقب وصولها في أول 3 شهور من 2020 حتى يمكنه تصريف المخزون الحالي من السيارات بعد الإفراج عنه مؤخرًا من الجمارك.
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