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رياضة

شوط أول سلبي بين تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:36 م
وتشيلسي وكريستال
وتشيلسي وكريستال بالاس
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محمد السعيد
حسم التعادل السلبي الشوط الأول، من مباراة تشيلسي وكريستال بالاس، في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

سيطر تشيلسي على معظم مجريات للقاء، بنسبة استحواذ وصلت إلى 64 %، لكنه فشل في ترجمة الفرص إلى أهداف.

ويسعى تشيلسي بقيادة أسطورته فرانك لامبارد المدير الفني، لتحقيق الفوز الخامس له على التوالي، والسابع هذا الموسم، بعدما حقق الفوز في 6 مباريات حتى الآن، وتعادل مباراتين وخسر مثلهما.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

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