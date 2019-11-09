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مرأة

مصممة تحارب التنمر.. استعانت فى عرض الأزياء بفتيات صغيرات

السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:52 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نسبة كبيرة من الفتيات الصغار يتعرضن للتنمر على شكلهن بأسلوب فج، سواء بالنظر، أو بالكلمات الجارحة، انتقادا لهن، وذلك لمجرد كون الفتاة سمراء، صهباء، بدينة، نحيفة، ذات شعر قصير، مجعد، أو بها إصابة، وغيرها، مما يسبب لهن أزمات نفسية، تبنى أسوارا بينهن وبين العالم الخارجى.

استعانت مصممة أزياء الأطفال منة قنديل، بنماذج حقيقية، وليست مجرد موديل، لفتيات يتعرضن بشكل مستمر لمضايقات وإهانة، بسبب مظهرهن الخارجى، فبمجرد أن أعلنت منة قنديل، عن طلبها على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى، تواصلت معها بعض الأمهات اللاتى يتعرض أبنائهن للتنمر، والتى كان على رأسهم فتاة مصابة بشلل فى القدم تريد أن تصبح موديل.

واعتمدت مصممة أزياء الأطفال منة قنديل، على اختيار الكولكشن الجديد لشتاء عام 2020، من ألوان الطاووس والطبعات المستوحاة منه، التى تعتبر تريند هذا العام للأطفال، وهى: "الكحلى -الأورنج الفاتح- الهوت بينك -الأخضر الغامق- الأسود -البيج".

وقدمت منة قنديل فى تصريح خاص لـ "صدى البلد"، مجموعة من الكولكشن الجديد لشتاء 2020، الذى يعتمد على التوفير بدلا من الأسعار الباهظة المتواجدة فى الأسواق من خلال الجواكيت الدبل فيس، التى يمكن للطفل ارتدائها بشكل مختلف أكثر من مرة، وvest الذى ينقسم إلى نصفين نصف فرو والآخر جلد.

نعرض لكم مجموعة من الصور من أحدث كولكشن لأزياء الأطفال لشتاء 2020.. إليكم الصور:
مصممة تحارب التنمر.. استعانت فى عرض الأزياء بفتيات صغيرات
مصممة تحارب التنمر.. استعانت فى عرض الأزياء بفتيات صغيرات
مصممة تحارب التنمر.. استعانت فى عرض الأزياء بفتيات صغيرات
مصممة تحارب التنمر.. استعانت فى عرض الأزياء بفتيات صغيرات
مصممة تحارب التنمر.. استعانت فى عرض الأزياء بفتيات صغيرات
مصممة تحارب التنمر.. استعانت فى عرض الأزياء بفتيات صغيرات
مصممة تحارب التنمر.. استعانت فى عرض الأزياء بفتيات صغيرات
مصممة تحارب التنمر.. استعانت فى عرض الأزياء بفتيات صغيرات
مصممة تحارب التنمر.. استعانت فى عرض الأزياء بفتيات صغيرات
مصممة تحارب التنمر.. استعانت فى عرض الأزياء بفتيات صغيرات
مصممة تحارب التنمر.. استعانت فى عرض الأزياء بفتيات صغيرات
مصممة تحارب التنمر.. استعانت فى عرض الأزياء بفتيات صغيرات
مصممة تحارب التنمر.. استعانت فى عرض الأزياء بفتيات صغيرات
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