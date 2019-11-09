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رياضة

جمال الغندور يفاضل بين ثنائى خبرة لتولى منصب رئيس حكام الإسكندرية

السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:43 م
هشام حميدو
هشام حميدو
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن أبرز الأسماء التى وضعها جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية للمفاضلة بينها من أجل تولي منصب رئيس اللجنة الفرعية لحكام منطقة الإسكندرية.

وقال المصدر ذاته إن جمال الغندور يفاضل بين الثنائي هشام حميدو الحكم السابق ووليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق من أجل تولي منصب رئيس اللجنة الفرعية لحكام منطقة الإسكندرية خلفا للسيد محمود الذى تمت الإطاحة به مؤخرا استنادا إلى الخبرات التى يتمتع بها حميدو وشعبان.

كان مصدر مطلع داخل منطقة الإسكندرية لكرة القدم كشف عن كواليس إقالة لجنة الحكام الفرعية برئاسة السيد محمود بقرار رسمي من جمال الغندور وتكليف محمد عبد القادر مرسي "قدورة" عضو لجنة الحكام الرئيسية بالقيام بمهام رئيس اللجنة الفرعية لحين إعادة تشكيلها.

وقال المصدر ذاته إن الاجتماع الأسبوعي للجنة الحكام الفرعية فى الإسكندرية برئاسة السيد محمود، شهد مشادات بين الأعضاء وصلت إلى تبادل الضرب بـ الكراسي بين أعضاء اللجنة بعد الاختلاف على تعيين قضاة الملاعب التابعين للجنة الفرعية فى مباريات المسابقات التابعة لمنطقة الإسكندرية.

ولفت إلى أن الخناقات التي شهدها الاجتماع الأسبوعي كانت فى حضور الحكام التابعين للجنة الفرعية فى منطقة الإسكندرية لكرة القدم. مشيرا إلى أن الصورة تم نقلها كاملة إلى جمال الغندور الذى بدوره أصدر قرارا عاجلا بإقالة اللجنة وتعيين قدورة قائما بأعمال الرئيس لحين تشكيل اللجنة الجديدة.
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