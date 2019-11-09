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مرأة

فوائد تجعل الشاي الأخضر مشروبك المفضل .. تعرف عليها

السبت 09/نوفمبر/2019 - 05:00 م
فوائد الشاي الأخضر
فوائد الشاي الأخضر
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رضوى حسام
يقدم الشاي الأخضر والأسود فوائد صحية مماثلة ، للقلب والدماغ،كما يحتوي كلاهما على مادة الكافيين المنشطة حيث إن الشاي الأخضر قد يحتوي على مضادات أكسدة أكثر قوة.

وكشف موقع "health line" عن مميزات الشاي الأخضر التي تجعل الكثير يفضله عن الشاي الأسود.

- الشاي الأخضر يمكن أن يمنع تكاثر الخلايا السرطانية ويسبب موت خلايا السرطان.

- قد يقلل من الآثار الضارة للوحات الأميلويد ، والتي تتراكم في مرضى الزهايمر.

- مكافحة التعب والإرهاق.

- يعمل الشاي الأخضر على حماية الكبد.

- يحتوي على العناصر المضادة للميكروبات، حيث يمكن أن تتسبب مضادات الأكسدة هذه في تلف جدران الخلايا البكتيرية وقد يقلل من انتقال بعض الفيروسات.
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