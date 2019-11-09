أبراهام يسجل هدف تشيلسي الأول في شباك كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.. فيديو

أحرز تامي أبراهام هدف تشيلسي الأول في شباك كريستال بالاس، في المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



جاء هدف تشيلسي الأول، تمريرة رائعة من البرازيلي ويليان استلمها أبراهام على حدود منطقة الجزاء، ووضعها على يسار حارس كريستال بالاس، في الدقيقة 53، من عمر المباراة.



ويسعى تشيلسي بقيادة أسطورته فرانك لامبارد المدير الفني، لتحقيق الفوز الخامس له على التوالي، والسابع هذا الموسم، بعدما حقق الفوز في 6 مباريات حتى الآن، وتعادل مباراتين وخسر مثلهما.



ويحتل تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

