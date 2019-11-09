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فن

عاصي الحلاني في حوار مع صدى البلد: الأوضاع فى لبنان أجلت ألبومي إلى عام 2020 .. وأستعد لطرح أغنية للوطن العربى

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:39 م
عاصي الحلاني ومحررة
عاصي الحلاني ومحررة صدى البلد
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آيه عاطف
حقق الفنان عاصي الحلاني، العديد من النجاحات على مدار مشواره الفني الحافل، كما تألق بإحيائه حفلا غنائيا ضخما على خشبة المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28.

"صدى البلد" إلتقى النجم اللبناني للحديث عن مشاركته في المهرجان وعن اعماله القادمة وكان هذا الحوار:

بداية .. حدثنا عن مشاركتك في مهرجان الموسيقى العربية هذا العام.

مهرجان الموسيقى العربية هو مهرجان مهم جدًا فهو يعطي قيمة للفن العربي و يعرض الصورة الجيدة عن الفن المصري والعربي بشكل عام، ويستقطب نجوما من كل أنحاء الوطن العربي وهذا شئ مهم، خاصة وأن المهرجان متاح لكل الفنانين العرب وليس لدولة بعينها، لذلك أنا دائما أحب أن أشارك في هذا المهرجان واتمنى ان تكون كل سنة أفضل من السنة التي تسبقها.

ما حقيقة تبرعك باجرك من حفل مهرجان الموسيقى ؟

عندما يقوم الانسان بالتبرع أو فعل أي عمل خيري من المفترض أن لا يتحدث عن الأمر، لذلك أنا لا أريد أن أتحدث حول هذا الموضوع، ولكن بالطبع مهرجان الموسيقى العربية يستحق منا كل الدعم.

حدثنا عن مشاركة إبنك "الوليد" معك في الحفل ؟

لقد أحببت إن يشاركني الغناء لأنني على يقين إنه يستحق أن يقف على خشبة المسرح بجواري، وإن كان لا يستحق الوقوف بجانبي ما كنت دعيته لمشاركتي الغناء، وإن كان هناك أي شاب آخر يمتلك صوتا جيدا كنت قمت بدعوته للغناء دون شك.

هل من الممكن ان تقوم بتقديم اللون الغنائي الشعبي ؟

بالفعل هناك أغنية شعبية في البومي الجديد كلمات الشاعر غانم جاد شعلان، والحاني، وهي أغنية تحمل المود الشعبي، ولكن الكلام يحمل موضوعًا، ونحن حرصنا أن تكون المزيكا شعبية، لكن الموضوع به مضمون.

ما سبب تأجيل الالبوم الخاص بك ؟

قمت بتأجيل طرح الالبوم لأنني قمت بضم أغنيتين إضافيتين على العدد الاساسي للألبوم، فقد قمت بإستبعاد بعض الاغاني وإضافة البعض الاخر، كما إن الاوضاع اللبنانية جعلتني أقوم بتأجيل صدور الالبوم لأستقر على طرحه في عام 2020.

حدثنا عن مشاركتك في موسم الرياض هذا العام..

كان لقاء رائعا بيني وبين نجوى كرم و ديانا وملحم زيم على مسرح واحد وأن نقوم بالغناء سويا، لقد كان مهرجان رائعا للغاية، وضم عددا كبيرا جدا من الاحباء السعوديين، كان مهرجانا من المهرجاناات الرائعة وموسم الرياض بشكل عام شئ مبهر.

هل من الممكن أن نرى عاصي الحلاني في عمل سنيمائي ؟

من الممكن، وبالفعل عرُضت عليّ العديد من الافلام ولكنني لم أقتنع بأي سيناريو تم عرضه علي، وإذا وجدت سيناريو مناسبا من الممكن أن أخوض التجربة هذا شئ وارد لكنه ليس مؤكدًا.

بعد الاوضاع في لبنان .. ماذا تقول لمن يحاول تخريب الاوطان ؟

نحن أناس نحب الحياة والفرح ونحب بعضنا البعض، وهذا هو الانسان العربي، بعض الجهات تحاول التشويه، هؤلاء هم السوس الذي يخرب في الوطن العربي، والمتخصصون في التفجير والتخريب هؤلاء عالم لا تشبهنا، ولا يشبهوا الانسان المسلم، هذا ما كنت اقصده صورة الانسان العربي المسالم التي تدعي للمحبة، وهذة رسالة سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، رسالة المحبة والتعايش وتقبل الاخر.

هل لديك نية لطرح عمل غنائي للبنان ؟

سوف أقوم بطرح أغنية وطنية قريبًا تتحدث عن الوطن العربي بشكل عام ولا تخص لبنان بشكل خاص، وهي تتحدث عن حب الوطن.
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