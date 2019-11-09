بتكلفة مليون و750 ألف جنيه .. افتتاح كوبري قرية كوم الضبع فى قنا

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، كوبري قرية كوم الضبع أعلى ترعة أصفون بمركز نقادة ، بحضور النائب صبري داود والنائب حمدي سعد عضوى مجلس النواب والمهندس صبري أبو شامة وكيل وزارة الري وعدد من القيادات التنفيذية وجمع غفير من أهالي القرية.



أوضح محافظ قنا، بأن التكلفة الإجمالية للكوبري بلغت مليونا و ٧٥٠ ألف جنيه ويربط قرية كوم الضبع بالطريق الزراعي مصر أسوان الغربى، مشيرًا إلي أن الكوبري حمولة ٧٠ طن وبطول ١٢ متر وعرض ٨ أمتار وسيساهم بشكل فعال في تيسر حركة المواطنين والمركبات.



وأضاف الهجان، بأنه تم تجميل مدخل الكوبري بجداريات ولوحات فنية بالجهود الذاتية بالتعاون بين جمعية بشائر الخير والمواطنين.



و أكد الهجان، على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم المشروعات التنموية بالمحافظة وعملها جنبًا إلى جنب مع القطاع الحكومي لدعم برامج التنمية بالمجتمع.