تمويل ذاتي.. تطوير شوارع أرض حمزاوي بالإسكندرية بتكلفة 3 ملايين جنيه

قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة ورصف وتأهيل مربع أرض حمزاوي بنطاق حى شرق والذي تضمن رصف 5 شوارع رئيسية بمتفرعاتها.



وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم، أن أعمال الرصف جاءت ضمن خطة التمويل الذاتي للرصف بالمحافظة بتكلفة وصلت إلى 3 مليون جنيه.



وأكد قنصوه أن أعمال رفع كفاءة الطرق الرئيسية والجانبية والأرصفة والمحاور المرورية مستمرة علي مستوي أحياء الإسكندرية، في إطار تنفيذ خطة كاملة لرفع كفاءة الطرق والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة وانسياب الحركة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات لرفع المعاناة عن المواطنين.



من جانبها؛ أوضحت المهندسة أمل محمود_ القائم بأعمال مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية؛ أن أعمال الرصف بمربع حمزواي شملت شوارع؛ حمزاوي، وخلف 317، وطنطاوي، وحسن طوبار، والشرقية، بالإضافة إلى متفرعات الشوارع الرئيسية.



وأشارت إلى أنه حاليا تم البدء في أعمال رفع كفاءة طريق المعمورة بحري بنطاق حى المنتزة ثان ومن المقرر الانتهاء من الأعمال خلال أسبوع.