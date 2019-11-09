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رياضة

بالأسماء .. وزير الرياضة يكرم الفائزين بجوائز التميز من شباب الصحفيين والإعلاميين غدًا

السبت 09/نوفمبر/2019 - 05:20 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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منتصر الرفاعى
يكرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الفائزين بجوائز التميز من شباب الصحفيين والإعلاميين فى مجال الشباب والرياضة وذلك فى تمام السادسة من مساء غد بمسرح الوزارة.

كانت وزارة الشباب والرياضة أطلقت أول مسابقة لشباب الصحفيين والإعلاميين تحت سن 40 عاما فى سابقة هى الأولى من نوعها.

ووجهت وزارة الشباب والرياضة الدعوة للفيف من الصحفيين والإعلاميين لحضور الحفل الذى من المقرر أن يشهد تكريم أعضاء لجان التحكيم والفائزين بالجوائز فى الفروع المختلفة.

وفاز بالمركز الأول فى فرع صحافة الشباب الزميل أحمد طنطاوى من مجلة أكتوبر عن موضوع بعنوان "الموهوبون فى مصر"، وحصلت الزميلة فاطمة قنديل من مجلة المصور على المركز الثاني عن موضوع بعنوان "مديرات مراكز الشباب خلية نحل فى قرى مصر" فيما حصلت الزميلة دعاء عبد العزيز من مجلة أكتوبر على المركز الثالث بموضوع بعنوان "مشروعات الشباب كلمة السر فى نجاح الاستثمار".

وشهد فرع الصحافة الرياضية العديد من الأعمال المتميزة والمنافسة القوية حيث فاز الزميل محمد مصطفى من موقع مصراوى بالمركز الأول عن موضوع بعنوان " حلم صلاح الضائع.. آلاف اللاعبين ضحية الاستثمار الوهمي"، ونال الزميل حسن السعدنى من اليوم السابع المركز الثاني بموضوع بعنوان " دوري الكنائس"، فيما حصل الزميل محمد وردة من فيتو على المركز الثالث بموضوع بعنوان " الاعيب مافيا الطب الرياضي".

وتقرر منح الزميل سعيد علي من جريدة الدستور شهادة تقدير عن سلسلة حوارات " الطريق الى العالمية" وشهادة تقدير للزميل أحمد اسماعيل من جريدة الأخبار المسائي عن موضوع بعنوان " السوق السوداء لتذاكر المونديال".

وفى فرع أفضل صورة رياضية .. فاز الزميل أحمد مصطفى من جريدة الوطن بالمركز الأول عن صورة متميزة لملعب قرية بني شبل بالشرقية ، وحصل الزميل حسن محمد حسن من اليوم السابع بالمركز الثاني، فيما حصل الزميل أيمن فاروق من المصري اليوم على المركز الثالث مناصفة مع الزميل فريد قطب من موقع مصراوى.

فى فرع الإعلام التليفزيونى فاز الزميل أحمد عبد الهادى من قناة ltc بالمركز الأول فى مسابقة افضل مقدم برامج شاب ، ونال الزميل أمير هشام من قناة الاهلي المركز الثانى، فيما حصل الزميل فتح الله زيدان من قناة نايل سبورت على المركز الثالث.

وفى مسابقة أفضل مراسل شاب فاز الزميل حسن غنيمة مراسل قناة اون سبورت على المركز الاول ، ونال الزميل محمد طه من قناة تايم سبورت المركز الثاني، فيما حصل الزميل كريم أبوحسين من قناة أبوظبي الرياضية على المركز الثالث.

وفى فرع الاعلام الافريقي وهى الجائزة التى تواكبت مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي الى جانب تنظيم بطولة امم افريقيا 2019 فازت بالمركز الاول الزميلة اداه وارنجا من كينيا وذهب المركز الثاني لديفيد اوكو من نيجيريا والمركز الثالث لبودي عمر من الجزائر.

ومن المقرر أن يحصل كل فائز على مكافأة مالية قيمة إلى جانب أوسكار الجائزة وفقا للائحة المسابقة.

وقررت لجنة التحكيم إهداء جائزة خاصة تحمل إسم الكاتب الكبير الراحل نجيب المستكاوى للناقد الرياضي الكبير حسن عثمان، وجائزة أخرى تحمل إسم الإعلامى الكبير الراحل فايز الزمر للإذاعية نجلاء حلمى من شبكة الشباب والرياضة.
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