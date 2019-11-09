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رياضة

5 لاعبين يغيبون عن كوت ديفوار أمام نيجيريا

السبت 09/نوفمبر/2019 - 05:17 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
يستهل منتخب كوت ديفوار الأولمبي مبارياته في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا بدون 5 لاعبين عندما يواجه نيجيريا اليوم، ضمن مباريات المجموعة الثانية للبطولة على استاد السلام.

وشهدت قائمة كوت ديفوار تواجد 16 لاعبا فقط من أصل 21 كان من المقرر أن يتواجدوا في مباراة اليوم، حيث لم توافق أنديتهم على الحضور في الوقت الحالي على أن ينضموا خلال فترة التوقف الدولية التي تبدأ بعد غد الاثنين.

ويتواجد على مقاعد بدلاء كوت ديفوار اليوم 3 لاعبين فقط هم المدافع شيخ ايمار تيميتي ولاعب الوسط كوفي فرانك كواو والمهاجم بابا تراوري، وحارسى المرمى ماكسيم ناجولي ونيكولاس تاي.

ويغيب عن الفريق في مباراة اليوم 5 لاعبين وهم إدريسا دومبيا وحامد تراوري ونيانجبو وجوناثان سيسيه و إبراهيم سنجاري.
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