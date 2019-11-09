دينا فؤاد :المسرح يحتاج إلي مجهود كبير

قالت الفنانة دينا فؤاد بانها تتمني أن تقدم عملا مسرحيا الفترة المقبلة خاصة بعد وأن أصبح المسرح في تطور كبير .



أضافت في تصريح لصدي البلد : يعرض علي أعمال مسرحية عديدة ولكنها لا تناسبني لاسباب عديدة أبرزها أن الوقوف علي المسرح يحتاج الي مجهود كبير بسبب البروفات اليومية والعرض المسرحي اليومي.



تابعت : لكي أوافق علي مسرحية جديدة لابد وأن يكون القضية التي يناقشها العمل قوية أيضا العمل يعتمد علي البطولة الجماعية فهناك أعمال مسرحية حققت نجاحا تعتمد علي الجماعية.



يذكر أن آخر أعمال دينا مسلسل "قيد عائلي" حقق نسبة متابعة عالية عند عرضه عبر شاشة ‎ dmc، ويشارك في بطولته عدد كبير من ‏الفنانين ‏منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبد الله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا ‏فؤاد، و‏ميرهان حسين، ومحمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.

