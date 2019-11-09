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حوادث

مصادر أمنية: وفاة الضابط السودانى نزار النعيم فى مصر إثر التهاب رئوي حاد

السبت 09/نوفمبر/2019 - 04:57 م
الضابط السودانى السابق
الضابط السودانى السابق نزار النعيم
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قالت مصادر أمنية إن الشرطي السوداني نزار النعيم المتوفى فى مصر منذ أيام نتيجة اصابته بالتهاب رئوي حاد تم توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش صحة بولاق الدكرور وتم إخطار السفارة السودانية ولم تتقدم زوجته بأي بلاغات. 

وأكدت المصادر أن المتوفى حضر الى للبلاد صحبة زوجته هاجر عبدالله الشيخ فى 3/11/2019 قادمًا من السودان عبر منفذ أرقين البرى بغرض العلاج وتوفى نتيجة التهاب رئوي حاد.

وكانت بعض المواقع الإخبارية السودانية بشبكة "الإنترنت" تداولت خبر حدوث احتجاجات بالعاصمة السودانية الخرطوم (بمنطقة أم درمان) إثر وفاة الشرطي السودانى المستقيل نزار النعيم – فى ظروف غامضة أثناء تواجده بالقاهرة عقب وصوله إليها لتلقي العلاج.

كما تضمن الخبر المشار إليه تقديم المذكور استقالته من عمله خلال شهر ديسمبر 2018 لرفضه تنفيذ الأوامر بتفريق المتظاهرين السودانيين، وأن لديه أدلة تُشير إلى فض الاعتصام بالقوة أمام القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية (يونيو 2019).

تبيَّن وصول الضابط المذكور للبلاد بتاريخ 3/11/2019 قادمًا من السودان عبر منفذ أرقين البرى بغرض العلاج من مرض صدرى رفقة زوجته السودانية ، وإقامتهما بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وأفاد مسؤول السفارة السودانية بالبلاد بسابقة تلقى السفارة إتصالا هاتفيا من زوجة السودانى المذكور بشأن وفاته بتاريخ 5/11/2019 متأثرًا بحالته المرضية بالمنزل محل إقامتها حيث اضطلعت السفارة بإرسال مندوب لإنهاء الإجراءات اللازمة وتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة واستخراج شهادة الوفاة من مكتب صحة بولاق الدكرور، والمثبت بها أن الوفاة نتيجة "التهاب رئوى حاد" ثم تم نقل الجثمان إلى مشرحة إحدى المستشفيات بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة لحين انتهاء إجراءات تسفيره إلى بلاده.. ولم تضطلع زوجة السودانى المذكور باتخاذ أية إجراءات قانونية، فى إطار أن الوفاة طبيعية وعدم وجود شبهة جنائية.

و اضطلعت السفارة بإرسال برقية بتاريخ 7 نوفمبر الجارى لوزارة الخارجية السودانية لإيضاح حقيقة الموقف وأن الوفاة طبيعية وإرفاق المستندات الدالة على ذلك لتفويت الفرصة على أية إساءة للعلاقات بين البلدين.
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