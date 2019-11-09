التعليم تهنئ المصريين بالمولد النبوي: كل عام وجميعنا أقرب لرسالة العلم

هنأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع المصريين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ، ولكن على طريقتها الخاصة.



وكتبت وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "

وُلِـدَ الـهُـدى فَـالكائِناتُ ضِياءُ … وَفَـمُ الـزَمـانِ تَـبَـسُّـمٌ وَثَناءُ

الـروحُ وَالـمَـلَأُ الـمَلائِكُ حَولَهُ … لِـلـديـنِ وَالـدُنـيـا بِهِ بُشَراءُ



كانت هذه هي الأبيات الأولى التي كتبها أمير الشعراء أحمد شوقي، لمديح المصطفى عليه وآله الصلاة والسلام، والذي تحتفل الأمة الإسلامية جمعاء اليوم بمولده ، و العلم كان بداية رسالته السامية بـ"اقرأ"، لتلتزم بعده الأجيال بهذا الأمر الإلهي المنزل في قوله تعالى؛ "اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ“.



وأخيرا ختمت الوزارة رسالتها قائلة : كل عام وجميعنا أقرب لرسالة العلم التي بها تبدأ كل حضارة.