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تعليم

التعليم تهنئ المصريين بالمولد النبوي: كل عام وجميعنا أقرب لرسالة العلم

السبت 09/نوفمبر/2019 - 05:00 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
هنأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع المصريين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ، ولكن على طريقتها الخاصة.

وكتبت وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "
وُلِـدَ الـهُـدى فَـالكائِناتُ ضِياءُ … وَفَـمُ الـزَمـانِ تَـبَـسُّـمٌ وَثَناءُ
الـروحُ وَالـمَـلَأُ الـمَلائِكُ حَولَهُ … لِـلـديـنِ وَالـدُنـيـا بِهِ بُشَراءُ

كانت هذه هي الأبيات الأولى التي كتبها أمير الشعراء أحمد شوقي، لمديح المصطفى عليه وآله الصلاة والسلام، والذي تحتفل الأمة الإسلامية جمعاء اليوم بمولده ، و العلم كان بداية رسالته السامية بـ"اقرأ"، لتلتزم بعده الأجيال بهذا الأمر الإلهي المنزل في قوله تعالى؛ "اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ“.

وأخيرا ختمت الوزارة رسالتها قائلة : كل عام وجميعنا أقرب لرسالة العلم التي بها تبدأ كل حضارة.
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