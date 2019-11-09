الأرصاد السعودية تحذر من سحب رعدية ممطرة بمكة المكرمة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية من تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية علي منطقة مكة المكرمة ، تشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة.



وأفادت الأرصاد وفقا لما هو منشور علي صحيفة عكاظ بأن بداية الإنذار للحالة من الساعة 4:10 عصر اليوم السبت وحتي الساعة 11:30 مساء اليوم.



وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة فى السعودية، قد توقعت بأن هناك فرصا لهطول الزخات الرعدية على أجزاء من جنوب غرب البلاد وتبوك وبعض الزخات الخفيفة في منطقتى حائل والقصيم.



وأضاف البيان أن أجزاء من المناطق الشمالية الشرقية تأثرت صباح اليوم، السبت، بهطول زخات رعدية متفرقة، خاصة نواحى ظهر الباطن.



وحسب ما رصدته خرائط الرصد الآلى الجوية، تأثر بعض المناطق في تبوك حاليا بهطولات رعدية بالقرب من غرب المدينة ونواحي بجدة وشقري وجبل اللوز.



وتشير التوقعات إلى استمرار الهطولات الرعدية متفاوتة الشدة لتشمل أجزاءً واسعة من المملكة، وتدخل حينها العاصمة الرياض وأجزاء من جدة ومكة المكرمة ضمن المناطق المتأثرة بالحالة الجوية.