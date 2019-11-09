بعد 75 ليلة عرض.. المتفائل يختتم لياليه بالقاهرة ويستعد للسفر إلى الإسكندرية

اختتم مساء أمس على المسرح القومي بالعتبة العرض المسرحي "المتفائل" بالقاهرة، عقب تقديمه ٧٥ ليلة عرض، رفعت جميعها بلا استثناء لافتة "كامل العدد"، ووصل عدد حضور العرض إلى ٣٥ ألف متفرج، وتسبب الإقبال الجماهيري الكبير في مد العرض ثلاث مرات متتالية.





ويستعد العرض حاليا لجولته ضمن محافظات الوجه البحري والصعيد، فمن المقرر أن يتوجه خلال شهر ديسمبر المُقبل إلى محافظة الإسكندرية، تعقبها مدينة طنطا، ثم محافظتي قنا وأسوان، ليعود العرض مرة أخرى لمحافظة القاهرة بناء على طلب الجمهور.





وأعرب الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، عن اعتزازه وفخره الشديد بما وصل إليه العرض من نجاح على المستوى النقدي والجماهيري، ورد الفعل المبهر الذي يشهده منذ يومه الأول، والمستوى الفني الذي شهد به كل الحضور من متخصصين ومشاهدين، مما دفع بعض أقسام المسرح بالجامعات المصرية إلى إضافة العرض كدراسة تطبيقية للطلاب، مضيفاً "وهو ما يدعونا جميعًا للفخر بالمستوى الفني الذي يحققه المسرح المصري بمبدعينه خاصة من الشباب" .





"المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة في مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.



