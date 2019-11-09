لاعب تشيلسي يشارك محمد صلاح في رقم قياسي بـ الدوري الإنجليزي

قاد الأمريكي كريستيان بولسيتش ، فريقه تشيلسي ، للفوز على حساب نظيره نادي كريستال بالاس بهدفين دون مقابل ، وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر.



وسجل بولسيتش الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 79 ، ليرفع رصيده من الأهداف للهدف رقم 5 في الدوري الإنجليزي ، بالإضافة لصناعته 5 أهداف ، ليصبح ثاني لاعب في البريميرليج هذا الموسم يسجل ويصنع 5 أهداف ، بعد المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول .



ويواجه ليفربول نظيره مانشستر سيتي في قمة الجولة الثانية عشر ، غدًا الأحد في السادسة والنصف مساءً ، على ملعب أنفيلد.