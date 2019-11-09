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رياضة

لاعب تشيلسي يشارك محمد صلاح في رقم قياسي بـ الدوري الإنجليزي

السبت 09/نوفمبر/2019 - 05:25 م
محمد صلاح وكريستيان
محمد صلاح وكريستيان بولسيتش
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إسماعيل محمود
قاد الأمريكي كريستيان بولسيتش ، فريقه تشيلسي ، للفوز على حساب نظيره نادي كريستال بالاس بهدفين دون مقابل ، وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر.

وسجل بولسيتش الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 79 ، ليرفع رصيده من الأهداف للهدف رقم 5 في الدوري الإنجليزي ، بالإضافة لصناعته 5 أهداف ، ليصبح ثاني لاعب في البريميرليج هذا الموسم يسجل ويصنع 5 أهداف ، بعد المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول .

ويواجه ليفربول نظيره مانشستر سيتي في قمة الجولة الثانية عشر ، غدًا الأحد في السادسة والنصف مساءً ، على ملعب أنفيلد.
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